'Сейчас звучит другой месседж': социолог объяснил, есть ли запрос среди украинцев на проведение выборов во время войны

Тема выборов в Украине является достаточно обсуждаемой на сегодня, и глава государства Владимир Зеленский готов поддержать их проведение при условии обеспечения безопасности. Однако украинцы не настроены голосовать в текущих условиях, ведь понимают, что деньги на подготовку этой кампании лучше направить на помощь ВСУ.

Видео дня

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Он добавил: если голосование станет частью будущего мирного соглашения, то наши граждане готовы к выборам даже завтра.

Как настроены наши граждане

"Как социолог скажу: к сожалению, я не чувствую приближения выборов. Нет всплеска интереса к внутренней социологии, к электоральным исследованиям. Замеры проводятся, мы знаем, какие настроения у украинцев, но сказать, что выборы вот-вот – что это стимулируется политиками и они готовятся к какому-то решению – оснований для этого нет. И, наверное, не будет, потому что все зависит от россиян, от европейцев, возможно, от США, а от украинской стороны – значительно в меньшей степени. И тема выборов, в том числе", – пояснил он.

Антипович отметил, что в целом украинцы всегда стремятся к выборам, ведь это возможность для изменений и выражения собственной позиции.

Однако во время войны наши люди не поддерживают проведение выборов. Больше всего это касается президентских выборов – более 60% населения против, парламентских – около 60%, а даже местные выборы не получают одобрения примерно половины граждан.

"В то же время если тема выборов будет означать будущее мирное соглашение, прекращение боевых действий – если это уже не просто выборы, а шаг к миру, – тогда украинец поддержит их, однозначно придет и, как говорится, будет готов потратиться. Потому что сейчас звучит другой месседж: "Нам что, не на что тратить деньги? Нам не нужно финансировать Вооруженные силы, чтобы направлять средства на выборы? Зачем?". И еще один вопрос: а что эти выборы изменят? Где политики, где политический процесс, за кого голосовать? То есть эти вопросы украинцы задают, и поэтому в основном они против выборов. Но если это станет условием будущего мирного соглашения – тогда звучит другое: "Хорошо, давайте, хоть завтра выборы", – подчеркнул он.

Настроение среди политиков

На вопрос о готовности политиков к выборам социолог отметил, что хотя ожидания может существовать, но на практике он не чувствует активной подготовки.

В то же время, по его словам, заметна определенная наружная реклама и билборды, которые скорее касаются новых, современных политиков, возможно, связанных с военной тематикой или попыткой создания новых партий и наращивания узнаваемости.

Напомним, Соединенные Штаты требуют от Украины провести выборы президента до начала лета. Однако в нынешних условиях, когда многие украинцы находятся за границей или на оккупированных территориях, сделать это крайне сложно.

Также OBOZ.UA сообщал, Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях полномасштабной войны. По его словам, большинство граждан понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами нереально.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!