'Если это условие для прекращения войны, давайте сделаем это': Зеленский высказался относительно выборов в Украине

Соединенные Штаты требуют от Украины провести выборы президента до начала лета. Однако в нынешних условиях, когда немало украинцев находятся за границей или на оккупированных территориях, сделать это крайне сложно.

Такое мнение в интервью BBC высказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул: если проведение выборов сможет положить конец войне, то это можно сделать, но важно, чтобы голосование прошло справедливо.

"Если это условие для прекращения войны, давайте сделаем это. Я сказал: "Честно говоря, вы постоянно поднимаете вопрос выборов". Я сказал партнерам: "Вам нужно решить одно: вы хотите избавиться от меня или вы хотите провести выборы? Если вы хотите провести выборы (даже если вы не готовы сказать мне честно даже сейчас), то проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы их признал, прежде всего, украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы", – считает глава государства.

В то же время он заявил, что пока не определился, будет ли баллотироваться на пост президента в следующих выборах после их назначения: "Я могу баллотироваться, а могу и нет".

Выборы возможны только после гарантий безопасности

Очередное голосование по избранию президента Украины должно было состояться в 2024 году, однако его не провели из-за военного положения, введенного после полномасштабного вторжения РФ. Глава государства отметил, что организовать отложенные выборы технически возможно при условии внесения необходимых изменений в законодательство, однако первоочередным вопросом остаются гарантии безопасности для страны.

Дополнительными вызовами являются постоянные обстрелы, также миллионы украинцев находятся за рубежом, или в оккупации.

В материале отмечается, что тема выборов часто используется и российской стороной для продвижения нарративов о якобы нелегитимности украинской власти. В то же время президент США Дональд Трамп не поднимал вопрос проведения выборов в России, где Владимир Путин руководит государством с конца 1999 года.

Напомним, Зеленский заявил, что 90% граждан не поддерживают проведение выборов в Украине в условиях полномасштабной войны. По его словам, большинство украинцев понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами – это "ужасно".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский убежден, что Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

