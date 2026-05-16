'Сейчас не время для переговоров': глава МИД Эстонии призвал давить на Россию, пока она в шатком положении

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что страны Европы не должны вступать в прямые переговоры с Россией. Особенно сейчас, когда Украина получила преимущество в войне.

Об этом он заявил в интервью изданию Bloomberg. Глава дипведомтсва также напомнил, что Кремль активизировал попытки улучшить контакты со странами ЕС из-за ухудшения экономики и неудачи на фронте за пятый год войны.

Эстония не одобряет переговоры с РФ

По мнению политика, в ответ Европа должна усилить санкции, а не способствовать России восстановить экономический потенциал.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказывать давление на Россию", – сказал он

Слова министра прозвучали на фоне того, что переговоры при посредничестве США не способствовали положительным изменениям по окончанию войны в Украине. ЕС от дипломатии воздерживался, хотя в основном финансово поддерживает Украину именно он. Хотя гипоптетически ситуация может предоставить Европе возможность проявить инициативу, Цахкна сказал, что это"очень опасно".

"Мы не очень одобряем эту идею, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, поскольку Россия слабеет. Сейчас не время для этого", – сказал он.

Глава эстонского МИД отметил, что возможности Москвы исчерпываются, а большое количество западных эанкций стало давать результат. Кроме того, по его мнению, у россиян растет разочарование из-за блокировки мобильного интернета и экономического кризиса.

"Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое время давить на Россию. В более широком контексте мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении", – подчеркнул министр.

Европа готовится к дипломатии с РФ

Издание отмечает, что в феврале дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн посетил Москву, чтобы провести ряд личных встреч с российскими чиновниками, однако которые не принесли никакой пользы.

В то же время в начале этого месяца президент Европейского совета Антониу Кошта заявлял о "потенциале" для переговоров с Россией, но потом уточнил, что любые дискуссии состоятся только "в подходящий момент", и что ЕС не будет мешать мирной инициативе президента США Дональда Трампа. В то же время тему переговоров с РФ также упомянул недавно финский президент Александр Стубб, но в то же время добавил, что не знает, когда они должны стартовать.

Напомним, ранее Владимир Путин высказался по поводу диалога между РФ и Европой. Он заявил, что готов видеть спецпосланником от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил какой-то гадости" в адрес России, кем по его мнению является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидатуру экс-канцлера резко отклонила глава европейской дипломатии и экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом".

