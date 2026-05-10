Российский диктатор Владимир Путин высказался по поводу диалога между РФ и Европой. Он готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Глава Кремля предпочел бы, если бы эту роль на себя взял бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом Путин сказал в субботу, 9 мая, отвечая на вопрос росмедиа.

"Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер. Ну а так, пускай выбирают европейца, такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.", – заявил он.

Диктатор также заявил, что Россия якобы никогда не закрывалась от переговоров с европейцами.

Как сообщал OBOZ.UA, Герхард Шредер с 1998 по 2005-й был канцлером Германии, а после этого годами работал в российских энергетических компаниях. В январе этого года он заявил, что Российскую Федерацию, которая развязала против Украины широкомасштабную войну и все чаще прибегает к гибридным операциям в Европе, якобы "не надо демонизировать".

Европейским столицам стоит восстановить энергетическое сотрудничество с Москвой, подчеркнул экс-канцлер. Он заявил, что Европе нужно не говорить о войне, а иметь "способность к миру" и прекратить гонку вооружений.

Мы также писали о том, что в Германии вспыхнул новый скандал вокруг деятельности бывшего канцлера Герхарда Шредера. Он скрыл официальные документы времен своего пребывания в должности, в частности, материалы о переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

