'Пришло время': президент Финляндии призвал Европу установить прямой контакт с Россией

Европейские государства должны начать прямые контакты с Россией, однако делать это необходимо согласованно между ключевыми союзниками. В то же время перспектив мирного соглашения между Украиной и РФ в ближайшее время не ожидается.

Сейчас чиновники из Европы уже обсуждают, кто именно мог бы установить контакт с Москвой. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Речь идет либо о специальном представителе, либо о группе европейских лидеров. Окончательного решения пока нет.

Президент Финляндии подчеркнул, что ключевым фактором должна стать координация между Францией, Германией, Италией, Польшей и Великобританией, а также странами Северной Европы и Балтии, которые имеют общую границу с Россией.

"Пришло время начать говорить с Россией. Когда именно это произойдет – я не знаю", – сказал Стубб.

Ведь нынешний подход США к России и войне в Украине больше не отвечает интересам Европы, поэтому европейским странам следует активнее действовать самостоятельно.

Отдельно финский президент очертил три возможных сценария развития войны: продолжение боевых действий, прекращение огня с последующими мирными переговорами или крах одной из сторон, который, по его словам, вероятнее всего может касаться России.

"Я считаю, что возможность мирного соглашения пока не стоит на повестке дня – по крайней мере в этом году", – отметил Стубб.

