'Был лоббистом': Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла предложение назначения Герхарда Шредера потенциальным спецпосланником Евросоюза для переговоров с Россией. Она назвала бывшего немецкого канцлера "лоббистом".

Об этом она заявила во время общения с журналистами. По словам чиновницы, Шредер может поддерживать интересы российского диктатора Владимира Путина.

"Во-первых, если мы предоставим России право назначить переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро. А во-вторых, я думаю, что Герхард Шредер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Итак, понятно, почему Путин хочет, чтобы он был тем человеком, который сидит по обе стороны стола переговоров", – сказала она.

Каллас также отметила, что перед определением того, что Европа будет обсуждать с Россией, правительство стран ЕС должны обсудить между собой о чем надо говорить. Поэтому на встрече глав МИД обсудят предложения, по которым будут идти переговоры с Россией.

"Проблема европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно атакует своих соседей, и как мы можем это предотвратить. И для этого нам нужны уступки также с российской стороны", – сказала чиновница.

В качестве примера Кая Каллас привела свой визит в Молдову, который состоялся на прошлой неделе, вспомнив о присутствии российских войск в Приднестровье.

"Это также может быть одним из условий для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы они вывели свои войска. Но, конечно, есть много вопросов, связанных с тем, какие наши просьбы к России, чтобы иметь стабильную и мирную Европу", – сказала она.

Напомним, ранее Владимир Путин высказался по поводу диалога между РФ и Европой. Он заявил, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил какой-то гадости" в адрес России, кем по его мнению является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бундестаге не одобрили кандидатуру экс-федерального канцлера. В то же время в социал-демократической партии Германии на инициативу отреагировали положительно, хотя сам Герхард Шредер слова российского диктатора до сих пор не комментировал.

