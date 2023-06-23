Распад бывшего ссср связывают, прежде всего, со слабым Горбачёвым. Хотя Горбачёв, пытавшийся дать той стране второе дыхание, был не слабее полуживых Брежнева или Черненко. Но он оказался слабее тех, кто тогда возглавлял Запад.

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Вспомним этих сильных лидеров, непосредственно причастных к "величайшей геополитической катастрофе двадцатого века", как назвало крушение совка лично пуйло.

Великий Рональд Рейган. Республиканец, причём настоящий. Президент Соединённых Штатов 1981-1989. Даже его "вице" Буш-старший, пришедший ему на смену (1989-1993), при всей своей нерешительности не смог испортить заложенное Рейганом. Победа в холодной войне была в первую очередь обеспечена именно бескомпромиссной твёрдостью Рейгана. Он, кстати, и назвал ссср империей зла.

Великая Маргарет Тэтчер. Консерватор — в лучших традициях этой партии. Политическая наследница Черчилля. Премьер-министр Великой Британии 1979-1990. Достойная пара Рейгану. Их межконтинентальный политический дуэт был одним из мощнейших в человеческой истории. Роль Тэтчер в развале ссср тоже несомненна.

Гельмут Коль. Был бы великим, кабы не стал политическим папой ведьмы. Христианский демократ. Федеральный канцлер ФРГ, ставшей при нём снова единой Германией, и этой самой Германии 1982-1998. Был на посту со времени Брежнева до времени Ельцина. Безусловный номер три в ликвидации советского союза.

Никакой Франсуа Миттеран. Социалист. Президент Франции 1981-1995. При всём при этом присутствовал. Остался в истории главным французом времён Рейгана-Тэтчер-Коля. То есть просто их современник.

Это — тогда. И что сейчас — после того, как неудачные преемники великих взрастили своей дурью вонючее пуйло?

Джозеф Байден. Демократ. Намного лучше трусливого демократа Обамы и несопоставимо лучше *бнутого республиканца Трампа. То есть всё могло быть ещё хуже. Глава Главной страны мира и антипутинской коалиции.

Риши Сунак. Консерватор. Занимает достойное место в ряду Черчилль — Тэтчер — Джонсон — Сунак. Делает Британию снова Великой. Однозначно лучший из сегодняшних лидеров Запада. На месте Байдена был бы ещё полезнее.

Олаф Шольц. Социал-демократ, но лучше ведьмы, которая была заслана в ХДС. Прогрессирует на глазах, но пока непоследователен. Имеет шансы стать великим, если получится. По крайней мере, изначальные ожидания уже превзошёл. Надежда Германии и, возможно, Европы.

Эммануэль. Правда, через ю. Фамилия Макрон. Идеология созданной им партии — социал-либерализм. То есть левый среди правых. Говорят, что правее правых среди левых. Похож на свою идеологию. Значительно лучше Миттерана. Для Франции — нормально. Де Голлей давно не ждём. Главное — склонен к прогрессу, чем соревнуется с Шольцем. Иногда успешно.

Время не выбирают. Партнёров тоже. Четыре Сунака были бы лучше. Эти — совок бы не развалили, но побеждать вонючку нам предстоит именно с ними.