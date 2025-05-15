"Сегодня мы получили еще одно доказательство": Стармер обвинил Путина в затягивании времени после отказа приехать в Турцию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российский диктатор Владимир Путин сознательно тормозит мирный процесс между Украиной и РФ. Он сделал это заявление после того, как глава Кремля отказался приехать в Турцию на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В то же время Кремль целенаправленно блокирует инициативу прекращения огня в Украине. Об этом пишет Guardian.

По словам британского лидера, Путин намеренно затягивает время и блокирует инициативы по прекращению боевых действий. Украина уже неоднократно предлагала 30-дневное безусловное перемирие, однако именно Россия его игнорирует.

Комментируя ситуацию, сложившуюся в Турции, Стармер отметил, что сегодняшние действия Кремля лишь подтверждают его предыдущие заявления.

"То, что произошло сегодня, является еще одним доказательством того, что именно Путин затягивает время. Именно Путин является причиной задержки прекращения огня. Украина уже давно, еще несколько месяцев назад, четко дала понять, что у них будет 30-дневное безусловное прекращение огня, и мы давно говорим, что именно Путин мешает этому миру", — заявил британский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 мая в Кремле заявили, что Путин "точно" не поедет на переговоры с Украиной в Турцию. Европейские политики раскритиковали такие действия Москвы, заявив, что "единственный пустой стул" на встрече — российский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация не сдвинется с места, пока он сам лично не встретится с Путиным. Трамп также сказал, что может поехать в Турцию 16 мая, "если это будет уместно", и уверяет, что не удивлен отказом главы Кремля прибыть, ведь на ней нет лидера Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Анкаре провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состав российской делегации, которую возглавил помощник Путина Владимир Мединский, он описал как "бутафорский" и заявил, что этим Москва проявила пренебрежение к миру, в том числе к Турции и США.

Кроме этого, по словам Зеленского, если Россия не покажет реальной готовности к завершению войны, Украина будет призывать западных партнеров ввести жесткие санкции против Москвы. Речь идет о США, Европейском Союзе и странах Глобального Юга.

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