Какой праздник отмечают 26 марта в Украине: все об этом дне
26 марта – дата, которая сочетает в себе сразу несколько важных событий и символических праздников как в Украине, так и в мире. Этот день напоминает о силе веры, государственности и человеческой поддержке, ведь он охватывает как религиозные традиции, так и современные социальные инициативы.
Именно 26 марта чествуют военных, говорят о важности ментального здоровья и привлекают внимание к серьезным заболеваниям. Кроме этого, дата имеет богатую историю – от выдающихся политических решений до культурных и научных событий.
Поэтому этот день является не просто календарной отметкой, а сочетанием истории, духовности и общественного значения.
Праздники в Украине и мире
- День Национальной гвардии Украины
- День одиночества
- День независимости Баншладеш
- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
Церковный праздник 26 марта
Собор архангела Гавриила отмечается на следующий день после Благовещения и посвящен чествованию небесного вестника, который принес Деве Марии весть о рождении Спасителя. В этот день верующие обращаются к архангелу с молитвами о защите от бед, укреплении веры и благословении для семейных дел.
События этого дня
- 590 — император Маврикий провозгласил своего сына Феодосия соимператором Византийской империи
- 1027 — Папа Иоанн XIX короновал Конрада II императором Священной Римской империи
- 1625 — король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза подписал грамоту на введение в Нежине местного самоуправления по Магдебургскому праву
- 1636 — основан Утрехтский университет
- 1812 — землетрясение разрушило город Каракас, Венесуэла
- 1826 — Шуберт дал свой единственный публичный концерт
- 1830 — в Пальмире, штат Нью-Йорк поступила в продажу Книга Мормона — священный текст Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
- 1845 — в США запатентован медицинский пластырь
- 1881 — Румыния провозглашена королевством
- 1904 — завершено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала
- 1917 — в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Его приветствовали поднятым сине-желтым флагом
- 1920 — Латвия признала независимость Украинской Народной Республики и ее правительство
- 1945 — завершилась битва за Иодзиму
- 1956 — подписано международное соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований в Дубне
- 1971 — Восточный Пакистан провозгласил независимость от Пакистана, образовав государство Бангладеш и начав войну за независимость
- 1979 — премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер подписали египетско-израильское мирное соглашение
- 1989 — в Советском Союзе состоялись первые свободные выборы народных депутатов СССР
- 1992 — Верховная Рада Украины приняла закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины". Этот день считается Днем внутренних войск Министерства внутренних дел Украины
- 1995 — в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах
- 1999 — макровирус Мелисса начал распространяться по всему миру через электронную почту, нанеся ущерб на примерно 80 млн долларов
- 2006 — очередные парламентские выборы в Украине
- 2008 — впервые в Новой Шотландии, Канада состоялась акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название — Фиолетовый день
Именинники 26 марта
Авраам, Василий, Гавриил, Степан, Алла, Анна, Лариса, Параска.
