Какой праздник отмечают 26 марта в Украине: все об этом дне

26 марта – дата, которая сочетает в себе сразу несколько важных событий и символических праздников как в Украине, так и в мире. Этот день напоминает о силе веры, государственности и человеческой поддержке, ведь он охватывает как религиозные традиции, так и современные социальные инициативы.

Именно 26 марта чествуют военных, говорят о важности ментального здоровья и привлекают внимание к серьезным заболеваниям. Кроме этого, дата имеет богатую историю – от выдающихся политических решений до культурных и научных событий.

Поэтому этот день является не просто календарной отметкой, а сочетанием истории, духовности и общественного значения.

Праздники в Украине и мире

День Национальной гвардии Украины

День одиночества

День независимости Баншладеш

День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

Церковный праздник 26 марта

Собор архангела Гавриила отмечается на следующий день после Благовещения и посвящен чествованию небесного вестника, который принес Деве Марии весть о рождении Спасителя. В этот день верующие обращаются к архангелу с молитвами о защите от бед, укреплении веры и благословении для семейных дел.

События этого дня

590 — император Маврикий провозгласил своего сына Феодосия соимператором Византийской империи

1027 — Папа Иоанн XIX короновал Конрада II императором Священной Римской империи

1625 — король Речи Посполитой Сигизмунд III Ваза подписал грамоту на введение в Нежине местного самоуправления по Магдебургскому праву

1636 — основан Утрехтский университет

1812 — землетрясение разрушило город Каракас, Венесуэла

1826 — Шуберт дал свой единственный публичный концерт

1830 — в Пальмире, штат Нью-Йорк поступила в продажу Книга Мормона — священный текст Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

1845 — в США запатентован медицинский пластырь

1881 — Румыния провозглашена королевством

1904 — завершено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала

1917 — в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Его приветствовали поднятым сине-желтым флагом

1920 — Латвия признала независимость Украинской Народной Республики и ее правительство

1945 — завершилась битва за Иодзиму

1956 — подписано международное соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований в Дубне

1971 — Восточный Пакистан провозгласил независимость от Пакистана, образовав государство Бангладеш и начав войну за независимость

1979 — премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер подписали египетско-израильское мирное соглашение

1989 — в Советском Союзе состоялись первые свободные выборы народных депутатов СССР

1992 — Верховная Рада Украины приняла закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины". Этот день считается Днем внутренних войск Министерства внутренних дел Украины

1995 — в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах

1999 — макровирус Мелисса начал распространяться по всему миру через электронную почту, нанеся ущерб на примерно 80 млн долларов

2006 — очередные парламентские выборы в Украине

2008 — впервые в Новой Шотландии, Канада состоялась акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название — Фиолетовый день

Именинники 26 марта

Авраам, Василий, Гавриил, Степан, Алла, Анна, Лариса, Параска.

OBOZ.UA предлагает полный календарь церковных праздников на апрель 2026 года.

