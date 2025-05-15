Если Россия не будет двигаться к окончанию войны, Украина попросит партнеров ввести жесткие санкции, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия не покажет реальной готовности к завершению войны, Украина будет призывать западных партнеров ввести новые, жесткие санкции против Москвы. Речь идет о США, Европейском Союзе и странах глобального Юга.

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Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Анкаре в четверг, 15 мая. "Если Российская Федерация не покажет реальной готовности к завершению войны, то Украина будет просить западных партнеров ввести жесткие санкции", - сказал он.

Зеленский также прокомментировал переговоры, проходящие в Стамбуле. По его словам, первым шагом к миру должно стать прекращение огня. И если это можно достичь без личного участия лидеров - на уровне технических групп, Украина готова к такому формату.

В то же время президент подчеркнул, что остается открытым и к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если это необходимо для остановки войны.

"Все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Первый шаг - прекращение огня. Если это возможно сделать на уровне технических групп - без вопросов. Если идет сигнал, что безусловное прекращение огня зависит от прямых переговоров лидеров - я здесь", - сказал он.

Стоит отметить, что Зеленский отправил часть украинской делегации в Стамбул для переговоров с российской стороной. Возглавляет украинскую команду министр обороны Рустем Умеров.

Он отметил, что Россия пока очень несерьезно относится к мирным переговорам и не хочет завершать войну, однако Украина надеется на позитивные сигналы.

Напомним, в Турции 15 мая запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь пойдет прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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