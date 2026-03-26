'Мы предлагаем свой опыт': Зеленский рассказал, что Украина рассчитывает получить от стран Ближнего Востока и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны США и стран Ближнего Востока на фоне обострения глобальной ситуации с безопасностью. Украина, со своей стороны, готова делиться уникальным опытом противовоздушной обороны, полученным во время полномасштабной войны.

В то же время глава государства предупредил о рисках уменьшения помощи из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом он рассказал в интервью газете Le Monde.

По словам президента, новый виток войны на Ближнем Востоке уже влияет на ситуацию вокруг Украины.

"Мы все должны мобилизоваться; когда я говорю "мы", я имею в виду всю Европу, а не только Украину, потому что война на Ближнем Востоке – это отвлекающий фактор", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что участие США в ближневосточном конфликте может повлиять на объемы военной помощи Украине.

"Когда мы говорим о приоритетах – защита нашего воздушного пространства, нашу критически важную инфраструктуру и, прежде всего, наше гражданское население – мы сегодня не знаем, что нас ждет в будущем", – отметил президент.

По словам Зеленского, подобные ситуации уже случались ранее, когда из-за других конфликтов поставки оружия Украине замедлялись.

"Мы уже находимся во второй волне боевых действий на Ближнем Востоке с начала нашей войны, и мы знаем, что в таких ситуациях поставки оружия в Украину замедляются. Поэтому мы должны готовиться к таким рискам", – добавил он.

Отдельно глава государства обратил внимание на ослабление санкций против российской нефти, что может усилить финансовые возможности Москвы.

"Мы видим, что после снятия санкций в отношении российской нефти доходы уже через три недели составляют миллиарды долларов. Это не способствует снижению интенсивности боевых действий", – подчеркнул он.

В то же время Украина предлагает партнерам собственный опыт, в частности в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами. По словам Зеленского, в Киев уже обращались США и ряд стран Ближнего Востока.

"Мы получили запросы от Соединенных Штатов относительно их баз в странах Ближнего Востока. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт также выразили заинтересованность", – сообщил он.

Украинские специалисты уже работают в некоторых из этих государств, оценивая ситуацию и делясь практическим опытом.

"Мы предлагаем свой опыт. Это очень важно. Беспилотники-перехватчики не могут без него функционировать", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина не выдвигает жестких условий в ответ на помощь, однако рассчитывает на партнерство.

"Мы ожидаем, что в ответ на нашу поддержку Соединенные Штаты никогда не откажут в помощи", – сказал он.

Также Киев рассчитывает на углубление сотрудничества со странами Ближнего Востока, в частности по поставкам необходимого вооружения.

"Мы обсуждаем возможности нашего будущего сотрудничества... мы также хотели бы, чтобы эти страны помогли нам укрепить наши возможности, поскольку они имеют некоторые ракеты, которых нам не хватает", – пояснил президент.

Отдельно Зеленский отметил финансовые потребности Украины в войне.

"Сегодня нам больше всего не хватает денег. Нам нужно больше средств для производства беспилотников для поля боя", – подытожил он.