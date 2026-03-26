Молодой прокурор с космической пенсию отменил себе ограничения выплаты: ПФУ будет платить по 156 тыс. грн ежемесячно чиновнику, который уехал в Швецию

Украинские прокуроры продолжают борьбу за свои спецпенсии. Один из самых ярких представителей, 36-летний бывший глава Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, несколько дней назад выиграл очередной суд против ПФУ. Он отменил ограничение своей пенсии, которое было применено в 2026-м (так называемые понижающие коэффициенты). Харьковский окружной админсуд обязал ПФУ платить бывшему чиновнику по 156 тыс. 692 грн в месяц, а не по 44 тыс. 773 грн (сумма, которую он получал из-за применения коэффициентов).

При этом, прокурор выехал из Украины еще несколько лет назад. Он находится в Швеции, откуда и выиграл суд против украинского Пенсионного фонда.

Подробнее о пенсии одного из самых молодых областных прокуроров и недавно принятом решении суда, читайте в материале OBOZ.UA.

Как Казаку помогла инвалидность

Дмитрий Казак возглавил Закарпатскую областную прокуратуру, когда ему был всего лишь 31 год. На тот момент он уже несколько лет получал пенсию. Так, в 29 лет правоохранитель оформил себе инвалидность. Еще несколько лет назад в Украине вспыхнул скандал из-за большого количества работников с инвалидностью в ряде областных прокуратур. Дело в том, что прокуроры, имея статус лица с инвалидностью, могут получить большую прокурорскую пенсию, получив всего лишь 10 лет стажа.

Этим и воспользовался ряд прокуроров. После скандала Офис генерального прокурора обязал всех работников пройти повторную медицинскую экспертизу и подтвердить свой диагноз. Некоторые прокуроры отказались и уволились. Казак ушел из прокуратуры еще до скандала, поэтому его инвалидность уже никто проверить не может.

Более того, именно статус лица с инвалидностью помог ему беспрепятственно покинуть территорию страны и выехать в Швецию, где он проживает вместе с женой.

Еще недавно прокурор искал работу в новой стране. Но он также позаботился о своем будущем за счет ПФУ. Так, как уже писал OBOZ.UA, Дмитрий Казак принес справки из Николаевской прокуратуры № 21-122 исх. 22 и № 21-123 исх. 22, согласно с которыми его зарплата составляла около 195,8 тыс. грн в месяц (эти деньги он на самом деле никогда не получал), а пенсия по решению суда составила 156,7 тыс. грн, что на самом деле больше фактической зарплаты бывшего прокурора.

В 2025-м в Украине впервые ввели ограничения пенсий для таких, как Казак – специальных прокуроров, которые благодаря решениям суда получают больше максимальной пенсии и при этом не принимали участие в АТО/ООС и в полномасштабной войне. Но Казак вновь обратился в суд и это решение отменил.

В 2026-м правительство снова предусмотрело в бюджете страны ограничения пенсий спецпрокуроров и ввело это ограничение специальным постановлением. И Казак стал одним из первых, кто это ограничение решил отменить в суде.

Какое решение принял суд

Судья Харьковского окружного административного суда Алексей Котенов 23 марта 2026-го удовлетворил иск Казака. Решение опубликовали лишь 26 марта. Так, суд обязал ПФУ в 2026-м не применять коэффициенты к пенсии бывшего прокурора.

"Из имеющегося в материалах дела протокола перерасчета пенсии судом установлено, что пенсия истца составляет 156 692,50 грн, впрочем пенсия истца была ограничена суммой в размере 44733,25 грн, что подтверждается материалами дела. Истец, считая такие действия ответчика противоправными, обратился в суд с данным иском", – говорится в материалах дела.

Несмотря на то, что о пенсии Казака после публикации OBOZ.UA написали десятки СМИ, он продолжает через суды защищать свое особое право получать выплату, которая значительно превышает зарплату даже действующего прокурора на его должности. Это невозможная ситуация для любой пенсионной системы. Пенсия считается достаточно высокой, если ее уровень достигает 40% привычного заработка. Выплата Казака значительно выше его среднего заработка до выхода на заслуженный отдых.

Судья Котенов в аргументации решения отметил, что уменьшать выплаты законом "О бюджете", как это сделало правительство, незаконно.То есть для того, чтобы урезать выплаты спецпенсионеров, правительство должно было бы разработать соответствующий законопроект отдельно, а Верховная Рада должна была бы его принять.

"Конституционный Суд Украины в очередной раз отметил, что отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит ст. 6, ч.2 ст.19, ст. 130 Конституции Украины", – говорится в решении суда.

Стоит отметить, что законопроект, который должен частично урезать специальные пенсионные права прокуроров, уже находится на рассмотрении в Раде. Речь идет о законопроекте "слуги народа" Галины Третьяковой. Этот документ приняли в первом чтении, но на этом инициатива замерла.

"Если мы создаем привилегированную касту, то попираем верховенство права в пользу некоторых слоев населения, в данном случае, в пользу прокуроров, судей и военных, которые не воевали. Но мы четко должны представлять, какая модель пенсионного обеспечения должна иметь привилегии на будущее", – заявила на обсуждении ЦЭС Галина Третьякова, председательница Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. В качестве примера она привела Эстонию, которая отменила определенные пенсионные права.

Между тем, молодой прокурор Казак, находясь за границей, продолжит получать по 156 тыс. грн в месяц за счет украинцев, которые работают и платят обязательные взносы со своей зарплаты. И это в то время, когда абсолютное большинство пенсионеров находится за чертой бедности: размер их пенсии не достигает даже уровня фактического прожиточного минимума.