Санкции против РФ и прекращение огня: накануне разговора Трампа с Путиным Стармер обсудил войну в Украине с лидерами ЕС

Глава правительства Великобритании Кир Стармер обговорил войну в Украине и усиление давления на РФ с лидерами США, Италии, Франции и Германии. Переговоры чиновников состоялись накануне запланированного телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщило издание Reuters с ссылкой на представителя британского правительства. Отмечается, что чиновники обсудили необходимость прекращения огня в Украине, а также применение против РФ санкций, если страна не будет серьезно участвовать в мирных переговорах.

"В ожидании телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в понедельник лидеры обсудили необходимость безусловного прекращения огня в войне, которую Россия начала против своего соседа более трех лет назад. Они также обсудили применение санкций, если Россия не будет серьезно участвовать в прекращении огня и мирных переговорах, добавил представитель", – пишет Reuters.

Журналисты добавили, что переговоры Стармера с европейскими и американскими коллегами последовали за интенсивной дипломатией лидеров, которая началась с их визита в Киев 10 мая, когда они поддержали безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми обвинил Москву в запутывании после того, как переговоры между Украиной и Россией о возможном прекращении огня закончились менее чем за два часа, а Трамп заявил, что "ничего не может произойти", пока он не встретится непосредственно с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отправил письмоамериканскому коллеге Дональду Трампу. В нем говорится об экономическом сотрудничестве между государствами.

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