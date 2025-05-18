Зеленский направил Трампу письмо: известны детали

Президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо американскому коллеге Дональду Трампу. В нем говорится об экономическом сотрудничестве между государствами.

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Об этом пресс-служба ОП сообщила в воскресенье, 18 мая, после встречи Зеленского с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Трампа по вопросам национальной безопасности. Они поговорили в Ватикане после инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV.

"Отдельное внимание – реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США. Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями по сотрудничеству в оборонно-промышленной и торговой сферах", – говорится в сообщении ОП.

Напомним: разговор Зеленского с Вэнсом и Рубио длился около 40 минут. Это была первая личная встреча украинского президента с Вэнсом после ссоры в Белом доме, произошедшей 28 февраля. Во время интронизации Папы в Ватикане политики, улыбаясь, пожали друг другу руки.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 1 мая Киев и Вашингтон подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предполагает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайтах Кабинета министров Украины и Белого дома.

– 8 мая соглашение ратифицировали в Верховной Раде – за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов, что является конституционным большинством.

– Президент Зеленский подписал закон №0309 о ратификации сделки 12 мая. На следующий день, 13-го числа, стороны подписали два новых соглашения, которые детализируют структуру управления и механизм функционирования совместного инвестиционного фонда.

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