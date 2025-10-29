'Самый известный момент моей карьеры': Вэнс признал, что после спора в Овальном кабинете отношения между США и Украиной значительно улучшились

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что после спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля отношения между Вашингтоном и Киевом существенно улучшились. И сейчас диалог США с Россией и Украиной достиг значительных успехов.

Об этом Вэнс рассказал во время интервью The New York Post. Отдельно американский политик отметил, что ссора стала "вероятно, самым известным, что я когда-либо делал или, возможно, когда-нибудь сделаю".

По мнению Вэнса, спор был "продуктивным"

Вэнс отметил, что воспринял поведение Зеленского как грубость, что вызвало у него разочарование, однако впоследствии он сделал соответствующие выводы.

"Я на самом деле считаю, что освещение всех вопросов, публичное обсуждение, четкая формулировка, где были разногласия, а где общие интересы, было достаточно продуктивным", – подчеркнул он.

По словам вице-президента, США сейчас стремятся сохранять конструктивный диалог как с Украиной, так и с Россией, чтобы способствовать завершению войны. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и он сам смогли наладить результативное сотрудничество со всеми сторонами.

"Если бы вы спросили меня примерно шесть месяцев назад, я бы сказал: "Они никогда не перестанут воевать. Это будет как Вьетнам для России. Через 15 лет они все еще будут сражаться". Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы ответил, что мы делаем невероятные успехи (в окончании войны. – Ред.)", – объяснил американец.

Вместе с тем он воздержался от прогнозов относительно дальнейшего развития ситуации в Украине.

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с президентом США Трампом. Тогда встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Впоследствии Джей Ди Вэнс фактически признал, что конфликт во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа был в определенной степени срежиссированным. Встреча должна была проходить за закрытыми дверями, однако глава Белого дома настоял на присутствии большого количества журналистов.

Как писал OBOZ.UA, впервые после скандала в Белом доме Зеленский и Вэнс вживую встретились во время интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане, которая состоялась в мае. Политики, улыбаясь, пожали друг другу руки.

