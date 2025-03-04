'Великолепное телешоу': Вэнс сделал 'признание' по поводу ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Видео

Вице-президент США Джей Ди Вэнс фактически признал, что конфликт во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа был в определенной степени срежиссирован. Встреча должна была проходить за закрытыми дверями, однако Трамп настоял на присутствии большого количества журналистов.

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Об этом Вэнс сказал в интервью консервативному американскому телеканалу Fox News. Интересно, что воспоминания о ссоре с Зеленским, который "проявил неуважение" и так сильно "оскорбил" Трампа, почему-то вызывали у него приступы веселья.

Так, скандальную встречу в Овальном кабинете, во время которой Трамп и Вэнс высмеивали президента Украины, нападали на него и обвиняли в "отсутствии козырей" и "нежелании закончить войну", вице-президент США назвал "прекрасным телешоу". При этом, рассказывая о вопиющей "неблагодарности" Зеленского и о том, как сильно он "оскорбил" Трампа, Вэнс почему-то периодически смеялся. Для стороннего наблюдателя это выглядело бы довольно странно, если бы конфликт стал следствием потери самообладания его участников и выходом переговоров из-под контроля, однако вполне органично, если предположить, что события развивались так, как было задумано.

Вэнс заявил, что на разговоре с Зеленским под прицелом телекамер настоял именно Трамп. Мол, он "делает это обычно", а точнее "три или четыре раза". И, по версии Вэнса, Зеленский с первых минут взялся "подкалывать" Трампа, пока тот из последних сил пытался быть "дружелюбным".

"Прекрасное телешоу, как сказал президент. Знаете, это смешно. У нас есть 40-45-минутная пресс-конференция, как президент обычно это делает. Я имею в виду, что я видел это три или четыре раза с иностранными лидерами, где он любит привлекать СМИ, любит вести разговор и отвечать на вопросы прессы. Как известно, он очень откровенен с журналистами. И то, что заметил, так это то, что первые 30 минут он пытался как-то прогнуться, чтобы быть приветливым и добрым к Зеленскому. Даже тогда, когда Зеленский как-то подкалывал его. Даже когда Зеленский говорил то, что мне казалось неуместным. Президент просто пытался быть дипломатичным. Я думаю, что это его естественный инстинкт в этой ситуации", – отметил Вэнс.

Далее вице-президент США перешел к моменту, после которого вспыхнул конфликт. Он "дипломатично" выпустил из своего рассказа, что вмешался в разговор после вопроса польского журналиста Трампу о том, не слишком ли он сближается с российским диктатором, отдельно подчеркнув, что "что-то просто смутило Зеленского" в его тираде и тот адресовал вопрос уже самому Вэнсу.

То, что Зеленский напомнил, что агрессия РФ началась еще в 2014-м году с оккупации Россией Крыма и что многочисленные "дипломатические" попытки остановить Путина никаких результатов не принесли, а в ответ получил от Вэнса проповедь о "принудительной мобилизации" в Украине, недостаточную благодарность в адрес Трампа и "сториз", из которых вице-президент США сформировал свое представление о российско-украинской войне" – Вэнс обошел вниманием.

Пересмеявшись, Вэнс заявил, что его атаки на Зеленского были попыткой "немного смягчить ситуацию" и что он настаивал на том, чтобы разговор продолжился без журналистов.

"То, что я сначала пытался сделать, это фактически попытаться немного смягчить ситуацию, потому что мы проводим эту встречу, очевидно, что здесь сто телевизионных камер. Давайте попробуем провести этот разговор приватно. И тогда президент, когда мы продолжали ходить туда-сюда, я снова попытался сказать: возможно, нам стоит провести эту беседу приватно. Я хочу провести этот настоящий разговор публично, чтобы американский народ увидел". И я действительно думаю, что это было просто определенное чувство. Недоставало уважения, было определенное ощущение правоты", – отметил Вэнс, очевидно, намекая, что защищающаяся от агрессивного нападения на себя страна на ощущение собственной правоты не имеет права.

Далее Вэнс перешел к манипуляциям количеством убитых Россией украинцев, де-факто выворачивая разговор на то, что виновен в тысячах жертв не Путин, а Зеленский.

"Президент сформулировал очень четкую цель для своей администрации. Он хочет, чтобы убийства прекратились. И я считаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский и, конечно, президент Путин оба сели за стол переговоров. И, наконец, все закончилось. Мне действительно безразлично, что президент Зеленский говорит обо мне или ком-то другом. Но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе, который, по словам президента Трампа, является политикой американского народа и его президента", – заявил вице-президент США.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что Трамп приостановил военную помощь Украине. Ее нашему государству выделила еще администрация Джо Байдена. Администрация Трампа после его инаугурации не приняла ни одного решения о поддержке нашего государства.

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