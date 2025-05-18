Пожали руки: Зеленский встретился с Вэнсом впервые после ссоры в Белом доме. Фото

Президент Владимир Зеленский впервые встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом после ссоры в Белом доме, произошедшей 28 февраля. Во время интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане, политики, улыбаясь, пожали друг другу руки.

Видео дня

Об этом сообщает издание Bloomberg. Известно, что понтифик должен встретиться с Зеленским в воскресенье, 18 мая, в то же время встреча с Венсом у Папы запланирована на понедельник, 19 мая.

На обнародованной агентством ABC News фотографии видно, как украинский лидер и вице-президент США обмениваются рукопожатием и улыбаются. Рядом с Вэнсом находился государственный секретарь США Марко Рубио.

Во время мессы Владимир Зеленский сидел рядом с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а неподалеку был Джей Ди Вэнс.

Стоит отметить, что последняя встреча Владимира Зеленского и Джей Ди Вэнса состоялась в Белом доме в феврале. Тогда стороны разошлись во взглядах на перспективы мира в Украине, и эта дискуссия в прямом эфире была названа одним из самых громких дипломатических скандалов последних лет.

Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

Позже Джей Ди Вэнс фактически признал, что конфликт во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа был в определенной степени срежиссирован. Встреча должна была проходить за закрытыми дверями, однако глава Белого дома настоял на присутствии большого количества журналистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!