Рубио и Лавров продолжат работать над возможной встречей Трампа и Путина – WSJ

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров продолжат контакты, чтобы разработать план возможной встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Личной встречи Рубио и Лаврова пока не предвидится.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на высокопоставленных представителей Белого дома.

Один из них в комментарии изданию отметил, что Россия подтвердила свою неготовность к соглашению. Но, по его словам, во время разговора с Трампом на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин выразил готовность обсудить вопросы, которые могли бы помочь сблизить позиции Москвы и Вашингтона. Поэтому есть определенная надежда на проведение новой встречи в будущем, даже если она состоится не так быстро, как рассчитывал президент США.

Ожидается, что Рубио и Лавров примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце месяца. В Белом доме отметили, что их отдельной встречи пока не запланировано.

Почему сорвалась встреча Трампа с Путиным в Венгрии

Встреча Трампа и Путина в Венгрии сорвалась, потому что Рубио после телефонного разговора с Лавровым заявил, что она "вряд ли принесет положительные результаты в мирных переговорах".

Госсекретарь США, переговорив с главой МИД РФ, понял, что Кремль не отступил от своей позиции и требует, чтобы Украина "передала России контроль над всем Донбассом в рамках любого урегулирования".

Что предшествовало

16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Сразу после разговора с главой Кремля американский президент заявил, что они с Путиным "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных чиновников". Местом встречи он назвал столицу Венгрии Будапешт.

Кроме того, Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с Путиным. Президент США в очередной раз высказал предположение, что якобы российский диктатор хочет прекратить войну.

В рамках подготовки к этой встрече госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября. После него никакой конкретики о потенциальной встрече Трампа с Путиным от Госдепа не прозвучало.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не планируют встречаться в ближайшее время. Также не состоится личная встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

