Нужно сделать много 'домашней работы': в Кремле заговорили об ожиданиях от встречи Путина с Трампом

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перед встречей кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште придется сделать много "домашней работы". По его словам, подготовка саммита Россия – США пока не начата полностью и стартует только сейчас.

Видео дня

Об этом Песков рассказал в понедельник, 20 октября. Песков подчеркнул, что позиция России по урегулированию в Украине "последовательна и хорошо известна", а вот "киевский режим", по его словам, полон противоречий, что совсем не помогает мирному процессу.

"Перед встречей Путина и Трампа придется сделать много "домашней работы", – заявил Песков.

Поэтому, по замыслу Кремля, новый саммит должен стать прекрасной возможностью "продвинуться мирным руслом" в решении украинского конфликта – хотя пока конкретики об участии Зеленского нет.

Кроме этого, Москва надеется, что встреча поможет обсудить и двусторонние отношения с США.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что он готов поехать в Будапешт на встречу Трампа с российским диктатором Путиным. Президент убежден, что участвовать в установлении длительного мира стоит обеим сторонам войны и любые решения должны приниматься при участии Киева.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным, и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!