Саммит БРИКС в России: почему к Путину едут лидеры Китая, Индии, Турции и генсек ООН

Саммит БРИКС в Казани, который будет продолжатся с 22 по 24 октября, рассматривается Кремлем как дипломатический "триумф", демонстрация своей стойкости к санкциям и отсутствие полноценной международной изоляции. Саммит станет крупнейшим в России со времени вторжения в Украину, и российский диктатор Путин максимально использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились.

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Для России эта группа является ключевым инструментом в плане свержения глобального господства США и уничтожения власти американского доллара, и эту цель в значительной степени разделяет Китай и Иран, но не другие члены группы.

Только 24 из 38 приглашенных стран направят своих лидеров, а шесть вообще не примут участие в саммите. По разным причинам будут отсутствовать лидеры ведущих государств так называемого Глобального Юга – Саудовской Аравии и Бразилии. Однако главные участники этого "отбеливания имиджа" российского диктатора – глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и, вероятно, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, приедут в Россию.

О том, что принесет российскому диктатору саммит БРИКС, – в материале OBOZ.UA.

Путин вне изоляции?

В прошлом году, когда страны БРИКС собрались в ЮАР, Путин был вынужден остаться дома во избежание ареста по ордеру МКС. В этот раз диктатор РФ надеется продемонстрировать, что он не один в своем противостоянии с Западом и строительстве многополярного мира. С точки зрения Путина, саммит БРИКС в Казани является идеальным местом. Это и сохранность, и символическая демонстрация отсутствия изоляции России.

Кремль наверняка будет торжествовать, когда Путин будет позировать для фотографий с лидерами стран-участниц, включая Нарендру Моди и Си Цзиньпина. Так, на 15-м году своего существования, БРИКС мало чего достиг. Однако на этом саммите Кремль надеется предоставить объединению вес и продемонстрировать, что РФ имеет большой круг друзей, может противостоять доминированию Штатов и защититься от санкций.

Если участие в путинском мероприятии президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана, который продолжает балансировать между Западом и Востоком, не является чрезвычайным событием, то главной горькой таблеткой для многих станет вероятное присутствие на саммите в Казани генсека ООН Гутерреша.

Несмотря на то, что каждый день появляются новые сообщения о массированных обстрелах гражданских объектов Украины и ее мирных жителях, о других многочисленных военных преступлениях России, генеральный секретарь ООН, похоже, намерен сфотографироваться с Владимиром Путиным. Сообщается, что причины визита Гутерреша состоят в том, что БРИКС предложил ООН несколько реформ. Однако для тех, кто воображал, что вторжение России в Украину и хорошо подтвержденные многочисленные военные преступления российских войск приведут к тому, что Путин и РФ станут международными изгоями, это, мягко говоря, большое разочарование.

Противостояние Запада и "незапада"

Пропаганда России позиционирует саммит в Казани как прямой вызов Западу, и Путин стремится представить его как свою коалицию, в которую входят более влиятельные игроки, чем те, что связаны с западными государствами. Кремль подчеркивает – в группу входят одни из самых густонаселенных стран мира, называя ее "глобальным большинством, за которым будущее".

Сегодня в БРИКС входят 10 государств. К Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, которая еще окончательно не оформила свое членство. Неутомимая пропаганда Москвы успешно улавливает антизападное настроение на Глобальном Юге и пытается привлечь в БРИКС как можно больше стран. Но привлекательность этой организации объясняется скорее мощью китайской экономики, потенциальными многомиллиардными кредитами от КНР и разочарованием в неудачах Запада, чем одобрением Путина или его антизападного пыла.

Большинство стран БРИКС (включая Китай и Индию) с Западом либо активно сотрудничают, либо хотят сотрудничать. Более того, в БРИКС входят или стремятся вступить союзники Запада (ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция).

Заявления и желания российской пропаганды показать БРИКС как полноценную силу одно, а реальность все же несколько иная. Например, в объединение входят явные противники – Иран и Саудовская Аравия. Китай и Индия, которые вряд ли смогут полноценно найти общий язык по очень многим вопросам, становясь конкурентами во многих сферах. Таким образом, БРИКС – скорее платформа, собирающая тех, кто недоволен Западом и позволяет им выразить это недовольство, ведь откровенно антизападными странами, на сегодняшний день, можно назвать разве что Россию и Иран.

Мирный план

Некоторое время назад Китай активизировал противодействие украинскому мирному плану, проталкивая альтернативный документ. Для реализации этого замысла привлечены страны Глобального Юга и создана платформа "Друзья мира", участники которой согласились с предложениями Китая и Бразилии о прекращении войны в Украине.

В Кремле обещают подробно обсудить мирный план КНР и Бразилии именно во время БРИКС в Казани. При этом основой серьезных переговоров этот "план Глобального Юга", в большинстве своем играющий на руку Москвы, вряд ли может стать. Россия просто хочет продемонстрировать, что якобы не исключает мирных переговоров, но на самом деле к ним и не стремится, без устали повторяя, что любое прекращение огня и переговоры возможны только тогда, когда Украина "согласится" на выдвинутые Путиным требования – вывод войск из Донецкой, Луганской, Запорожской. и Херсонской области, внеблоковый статус и прочее.

Отказаться от доллара

Россия уже несколько лет прикладывает все усилия, чтобы убедить страны БРИКС в необходимости создания некоего аналога SWIFT – альтернативной доллару мировой системы платежей, которая будет неуязвима для санкций Запада. Москва использует саммит в Казани как доказательство того, что попытки Запада изолировать Россию не увенчались успехом, и активнее будет продвигать идею создать новую финансовую систему, которая "положила бы конец доминированию американского доллара". Такое решение помогло бы РФ, в частности, урегулировать платежи в торговле даже с такими дружественными странами, как Китай, где местные банки боятся производить расчеты с российскими контрагентами, поскольку могут пострадать от санкций США. Дошло до того, что россияне вынуждены кое-где перейти на бартерные расчеты, ведь в такой консервативной сфере, как международные платежи, изменить ситуацию, да еще и настолько кардинально, просто невозможно.

Все прекрасно понимают, чем вызвана суета России вокруг этого вопроса, но ломать свои собственные системы, чтобы сделать ей приятное, не станет никто. Это понятно, ведь по информации МВФ, на долю доллара приходится более 80% торговых операций и 60% валютных резервов.

Скорее всего, этот проект ждет судьба "единой валюты БРИКС", которую в 2022 году предложила создать Москва, обещая покончить с гегемонией доллара и "диктатом" его "хозяев" в лице США. Введение единой валюты на уровне блока "не рассматривается", поскольку страны БРИКС к ней "не готовы", сообщил накануне Владимир Путин.

Первые неудачи саммита

"Раздуванию" Кремлем значимости мероприятия в какой-то степени помешали Саудовская Аравия кронпринц которой Мохаммед бен Сальман, не приедет на саммит, отправив вместо себя министра иностранных дел и Казахстан, президент которого Токаев хотя и посетит собрание, но отказался вступать в БРИКС. Кроме того, Кремль "потерял" и президента Бразилии Лулу, который не поедет в Россию по совету врачей, а примет участие в саммите только по видеосвязи.

Саудовская Аравия, не присоединившаяся к санкциям, после начала войны оставалась ключевым союзником Кремля на рынке нефти. Хотя администрация Джо Байдена осенью 2022 года уговаривала саудитов увеличить добычу, чтобы заменить попавшие под эмбарго российские баррели, бен Сальман остался верен союзу с Путиным и, наоборот, сократил поставки на 2 млн баррелей в день. Целью было удерживать цену около 100 долларов за баррель. Но через два года настроения в Эр-Рияде начали меняться. Королевство обеспокоено снижением своей доли на рынке и намерено перейти к политике увеличения добычи, даже если для этого придется долго терпеть низкие цены. Заявляется, что цена барреля может обвалиться до 50 долларов, что сильно ударит по экономике РФ. Судя по всему, вряд ли саудовскому принцу есть о чем говорить с Путиным.

Что касается якобы дружественного Казахстана, то накануне саммита стартовала "торговая война" между ним и РФ. Москва временно запретила ввоз казахских сельхозпродуктов, традиционно обнаружив в таких случаях "нарушение фитосанитарного контроля". По совершенно случайному совпадению, это произошло как раз на следующий день после заявления официальной Астаны о неготовности вступать в БРИКС в ближайшем будущем, хотя предложения о вступлении поступали. При этом президент Казахстана не отказался от участия в казанском саммите и даже выступит там 24 октября.

Визит генсека ООН в Путин станет скандалом мирового уровня

Основная задача Путина на сегодняшний день – прорвать международную изоляцию и показать, что его не сторонятся лидеры ведущих государств. Саммит БРИКС с участием Си Цзиньпина и Нарендра Моди для этого подходит. Также он видит в БРИКС возможность создать альтернативу мировым институтам и пытаться бросить вызов Западу – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По мнению Александра Мережко, у образования БРИКС нет сильной внутренней взаимосвязи, ведь там собрались страны с разными политическими, геополитическими и экономическими интересами. Такое себе собрание "лебедя, рака и щуки", то есть очень разных стран с разными национальными интересами, которые не могут создать общие институты, которые были бы функциональны и эффективны. Например, тот же Китай или Индия, имеют разные интересы с Ираном и даже Россией То есть достичь консенсуса будет очень тяжело. Таким образом, пока БРИКС носит скорее символический характер, а Путину не удастся создать альтернативу существующему мировому экономически-политическому порядку, как бы он не пытался эту иллюзию поддерживать, например, создать собственную валюту, но все это провалится.

"Что касается визита Гутерреша, то если это произойдет, нужно будет поднимать вопрос, насколько он отвечает должности генсека ООН. Поэтому генеральный секретарь ООН не может участвовать в тех мероприятиях, которые поляризуют мировое сообщество. Не говоря о том, что он позволяет Путину использовать себя для легитимизации российских преступлений и агрессии против Украины. Я надеюсь, что он не уедет. Если все же произойдет, то Украина и государства-члены ООН, наши союзники должны задавать очень жесткий вопрос о том, чтобы отстранять его от должности. Это огромный политический скандал", – отметил Александр Мережко.