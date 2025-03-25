'С нетерпением и беспокойством': Туск рассказал об ожиданиях от переговоров в Саудовской Аравии

В Польше "с нетерпением и беспокойством" ожидают завершения переговоров в Саудовской Аравии. Также, по словам польского премьер-министра Дональда Туска, в связи с изменениями на геополитической карте мира ключевой темой становится профессиональная дипломатическая работа.

Видео дня

Об этом он рассказал перед заседанием Совета министров Польши 25 марта, сообщает "Укринформ". Политик отметил, что примет участие в неформальном саммите "коалиции желающих", который пройдет 27 марта в Париже.

"С нетерпением и беспокойством ждем результатов переговоров, которые в течение последних часов продолжались в Саудовской Аравии между россиянами и американцами, а также между американцами и украинцами", – подчеркнул Туск.

Относительно саммита премьер сказал, что подобных мероприятий сейчас "многовато", а для него первоочередным является результат.

"Для меня важнее 20 саммитов являются решения и действия, сколько денег, военных и инфраструктуры мы будем иметь, насколько современной она будет, сколько ее будет на нашей границе", – отметил Туск.

Политик также обратил внимание на подготовку боевой выучки для добровольцев в Польше, подчеркнув, что эта инициатива не является подготовкой к войне, а наоборот – направлена на ее предотвращение.

Польский премьер подчеркнул, что любые меры, направленные на усиление обороноспособности страны, в частности реализация проекта "Щит Восток", будут способствовать уменьшению риска вооруженного конфликта.

Кроме того, он отметил, что перенаправление более 7 миллиардов евро из Национального плана восстановления в новый фонд обороны и безопасности предоставит Польше дополнительные возможности для укрепления ее обороноспособности.

Напомним, в Саудовской Аравии прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. Как и на прошлой встрече, делегации обсудили возможное перемирие между Киевом и Москвой. По предварительным данным, переговоры американской и российской делегации продолжались около 9 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. Однако в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!