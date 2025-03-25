"С нетерпением и беспокойством": Туск рассказал об ожиданиях от переговоров в Саудовской Аравии
В Польше "с нетерпением и беспокойством" ожидают завершения переговоров в Саудовской Аравии. Также, по словам польского премьер-министра Дональда Туска, в связи с изменениями на геополитической карте мира ключевой темой становится профессиональная дипломатическая работа.
Об этом он рассказал перед заседанием Совета министров Польши 25 марта, сообщает "Укринформ". Политик отметил, что примет участие в неформальном саммите "коалиции желающих", который пройдет 27 марта в Париже.
"С нетерпением и беспокойством ждем результатов переговоров, которые в течение последних часов продолжались в Саудовской Аравии между россиянами и американцами, а также между американцами и украинцами", – подчеркнул Туск.
Относительно саммита премьер сказал, что подобных мероприятий сейчас "многовато", а для него первоочередным является результат.
"Для меня важнее 20 саммитов являются решения и действия, сколько денег, военных и инфраструктуры мы будем иметь, насколько современной она будет, сколько ее будет на нашей границе", – отметил Туск.
Политик также обратил внимание на подготовку боевой выучки для добровольцев в Польше, подчеркнув, что эта инициатива не является подготовкой к войне, а наоборот – направлена на ее предотвращение.
Польский премьер подчеркнул, что любые меры, направленные на усиление обороноспособности страны, в частности реализация проекта "Щит Восток", будут способствовать уменьшению риска вооруженного конфликта.
Кроме того, он отметил, что перенаправление более 7 миллиардов евро из Национального плана восстановления в новый фонд обороны и безопасности предоставит Польше дополнительные возможности для укрепления ее обороноспособности.
Напомним, в Саудовской Аравии прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. Как и на прошлой встрече, делегации обсудили возможное перемирие между Киевом и Москвой. По предварительным данным, переговоры американской и российской делегации продолжались около 9 часов.
Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. Однако в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.
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