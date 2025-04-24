Рютте во время визита в США планирует призвать Вашингтон не принуждать Украину к 'мирному соглашению' против ее воли – FT

Глава Североатлантического альянса Марк Рютте в четверг, 24 апреля, совершит визит в Соединенные Штаты Америки. Во время встречи с администрацией президента Дональда Трампа он планирует говорить и об Украине. В частности, генсек НАТО будет призывать американских чиновников не заставлять Киев принять мирное соглашение против его воли.

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Об этом сообщает издание Financial Times. Журналисты ссылаются на троих неназванных чиновников в Белом доме. Впрочем, отмечает издание, визит Рютте в большинстве своем будет сосредоточен на подготовке к саммиту лидеров НАТО, который состоится в июне 2025 года.

В Вашингтоне глава Альянса встретится с американским министром обороны Питом Гегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолтцом.

"Рютте использует эти разговоры, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если Киеву навязают мирное урегулирование, выгодное России. Ключевой месседж состоит в том, чтобы американцы поняли, что поставлено на карту", – отмечает один из чиновников.

Кроме того, генсек НАТО обсудит, как лучше координировать перенос большей части оборонного бремени Североатлантического союза в Европе от США на европейские войска.

"Между тем другие западные лидеры также усиливают усилия, чтобы повлиять на жесткую позицию Трампа. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен уверяла, что "воспользуется" любой возможностью поговорить с Трампом на церемонии прощания с Папой Римским 26 апреля", – сообщает издание.

Напомним, накануне стало известно о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшие дни совершит визит в Вашингтон. Там у него запланированы встречи с руководителем Государственного департамента, министром обороны и советником президента США по национальной безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны Альянса бесспорна. Наша страна продолжает получать от блока военную и политическую поддержку.

Как сообщал OBOZ.ua, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить похороны Папы Римского Франциска. Украинский лидер также выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

Чин похорон состоится именно в Ватикане, это произойдет 26 апреля. Но могилу Франциска, по его завещанию, подготовили в Санта-Мария-Маджори – одной из папских базилик на Эсквилинском холме в Риме. Там умершего понтифика и похоронят.

На церемонию прощания уже пообещал прибыть президент США Дональд Трамп вместе с первой леди. Также известно, что на чин похорон прибудут президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда.

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