Рютте летит в Вашингтон на переговоры с командой Трампа: как это может касаться Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшие дни посетит Вашингтон. Там у него запланированы встречи с руководителем Государственного департамента, министром обороны и советником президента США по национальной безопасности.

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Об этом в среду, 23 апреля, сообщила пресс-служба НАТО. Согласно сообщению, визит Рютте в США намечен на 24-25 апреля.

В Вашингтоне он проведет встречи с такими американскими топ-чиновниками, как госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и советник по вопросам нацбезопасности президента Дональда Трампа Майк Уолтц.

"Генеральный секретарь встретится с государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО в среду.

Напомним, 23 апреля в Лондоне планировались переговоры с участием руководителей МИД Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, однако впоследствии Рубио отменил участие в переговорах в Лондоне. США на встрече представляет только спецпосланник президента Трампа Кит Келлог.

В МИД Британии заявили, что переговоры министров МИД в Лондоне не состоятся, однако будут продолжаться на уровне чиновников в закрытом формате, без участия прессы.

Украинская делегация, в которую вошли глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, прибыла в Лондон и готова работать ради мира, заявил ранее Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня.