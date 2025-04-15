'Мы стоим с вами': Рютте заверил в безоговорочной поддержке Украины со стороны НАТО. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что поддержка Украины со стороны Альянса бесспорна. Наша страна продолжает получать от блока военную и политическую поддержку.

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Об этом Рютте заявил во вторник, 15 апреля, во время визита в Одессу. Он отметил, что за первые три месяца текущего года партнеры по НАТО уже выделили более 20 млрд евро для помощи Украине.

"Наша преданность конкретна и видима... Мы хотим убедиться, что Украина будет суверенной и сильной, сможет защищаться и сегодня, и противостоять любой предстоящей агрессии", – сказал генсек.

Он прокомментировал миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, который ведет переговоры как с Украиной, так и с РФ. По словам Рютте, вести эти дискуссии для приближения мира нелегко, особенно "на фоне этого насилия", однако все в НАТО поддерживают то, что делает Трамп.

"Наши партнеры из Великобритании и Франции также делают свои шаги для того, чтобы обеспечить мир в Украине, когда придет время. Позвольте еще раз сказать народу Украины: мы стоим с вами и мы ждем того дня, когда смелые люди этой невероятной страны смогут наслаждаться свободой без страха", – сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину, а именно в Одессу. Он вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил госпиталь, в котором военные восстанавливаются после ранений.

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