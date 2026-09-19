Румыния готова делиться с Украиной ядерными технологиями, – президент

Румыния готова развивать оборонное производство при условии привлечения инвестиций и делиться с Украиной технологиями и опытом в области атомной энергетики.

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Об этом во время первого Карпатского экономического форума 18 сентября заявил президент страны Никушор Дан. Напомним, что саммит в Ивано-Франковской области собрал почти 1400 участников из 25 стран мира, в том числе все государства "Карпатской восьмерки" (Украина, Румыния, Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия и Сербия).

Дан отметил, что Румыния имеет давние традиции оборонной промышленности, необходимую производственную базу и квалифицированных работников, хотя в течение последних 30 лет отрасль не имела надлежащего управления.

Кроме того, у страны есть 50-летний опыт в ядерной сфере и подготовленные специалисты в области технологий и инженерии, которые готовы к сотрудничеству со странами Карпатского региона.

На своей странице в X (Twitter) президент Румынии отметил, что официальный Бухарест "представляет на этом форуме проекты, которые уже реализуются, а также видение дальнейшего развития с функциональными инструментами для региона, в который стоит инвестировать уже сейчас".

"Я призвал все вовлеченные заинтересованные стороны проявлять активность и открытость к трансграничному сотрудничеству во всех актуальных сферах: инфраструктурных и энергетических связях, возобновляемых источниках энергии, сельском хозяйстве, туризме, экологии, устойчивом развитии, кибербезопасности и промышленном сотрудничестве", – сообщил Дан.

Он заявил, что "границы – это места, где встречаются наши экономики". Именно поэтому страны С8 будут продолжать усилия по открытию новых пунктов пропуска, расширению приграничной инфраструктуры и транспортного сообщения, а также модернизации критически важной дорожной инфраструктуры.

Еще одна сфера, о которой упомянул глава государства, это сотрудничество в Черноморском и Дунайском регионах.

"Румынские порты были и останутся важными для транзита украинского экспорта на международные рынки, а также для поставок в Украину необходимых материалов для поддержки её экономики и общества в эти военные времена и, впоследствии, в период восстановления", – сказал Дан.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября в ходе саммита "Карпатской восьмерки" президент Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с президентами Румынии и Сербии, а также с премьер-министром Польши. Темами бесед, помимо прочего, стали совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, а также безопасность в регионе Черного моря.

– На открытии инаугурационного саммита "Карпатской восьмерки" Зеленский подчеркнул, что Карпаты не разделяют страны и регионы, а способствуют их объединению благодаря ключевым транспортным и логистическим маршрутам.

– Президент сообщил, что в ходе первого пленарного заседания Карпатского саммита государства-участники представили совместное региональное предложение для инвесторов из 95 проектов общей стоимостью около 40 миллиардов евро. Кроме того, странам Карпатского макрорегиона удалось подготовить к подписанию более 50 соглашений на сумму свыше миллиарда евро.

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