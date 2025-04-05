'Руки прочь от Украины': в США и Европе люди выходили на акции против Трампа и Маска. Фото, видео

В субботу, 5 апреля, сначала в Европе, а затем и в Соединенных Штатах начались массовые акции протеста против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска. Акции продолжаются и сейчас, в общей сложности запланировано не менее 1200 демонстраций только в США.

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Акцию под названием "Руки прочь от…" устроили волонтеры Indivisible – организации, созданной еще в начале первого срока Трампа в должности президента. В Indivisible ожидают, что эти протесты станут самыми массовыми в США.

"Дональд Трамп и Илон Маск полагают, что эта страна принадлежит им. Мы выходим на улицы по всей стране, чтобы дать отпор с четким сообщением: Руки прочь! Руки прочь от Европы, от Дании и Гренландии, от Канады и Панамы. И руки прочь от Украины", – отметила лидер Indivisible Эзра Левин.

По ее словам, "эта огромная демонстрация посылает очень четкий сигнал Маске, Трампу, республиканцам в Конгрессе, что мы не хотим, чтобы их руки касались нашей демократии, наших общин, наших школ, наших друзей и соседей".

Акции протесты проходят во всех 50 штатах Америки и уже прошли в Канаде, Британии, Франции, Германии, Мексике и Португалии.

Один из самых масштабных митингов проходит в Вашингтонском торговом центре National Mall.

Люди выходят на протесты с плакатами "Гордым американцам стыдно", "Какого черта, Америко?", "Руки прочь от Канады", "Руки прочь от Гренландии" и "Руки прочь от Украины".

В этом году Indivisible уже устраивали протесты против Трампа и против вице-президента Венса. Но они были значительно меньше. Однако к акции "Руки вон…" присоединились и другие объединения и либеральные группы и организации.

В частности, в протестах принимают участие сразу несколько профсоюзов, в том числе Международный союз работников сферы услуг (представляет интересы 2 миллиона работников), правозащитники Human Rights Campaign (наибольшая группа защиты ЛГБТК в Соединенных Штатах); и зеленые из "Гринписа".

Также в протестах принимают участие группы, выступающие против возобновления военных действий в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент США Барак Обама и экскандидат в президенты Камала Гаррис впервые выступили с критикой в адрес Дональда Трампа и его администрации. Они упрекнули Республиканскую партию за длительное (длится до сих пор) молчание и игру в пользу нынешнего главы страны.

Напомним, недавно в сети вспомнили пророческую фразу кандидатки от Демократической партии Камалы Гаррис, сказанную ею во время дебатов с тогда еще кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Она сказала оппоненту: "Все диктаторы и автократы мира мечтают о вашем избрании. Вы настолько предсказуемы и любите лесть, что вами очень легко манипулировать ".

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