В сети вспомнили пророческую фразу кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис, сказанную ею во время дебатов с тогда еще кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Она дала удивительно точную характеристику своему оппоненту, отметив его предсказуемость и любовь к лести.

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Тщеславие Трампа, отмечала тогдашняя вице-президент США, является настоящим подарком для всех диктаторов и автократов планеты, поскольку дает им возможность легко манипулировать руководителем Штатов. Цитату Харрис, которая после победы Трампа на выборах подтверждается ежедневно, напомнил американский писатель, автор популярных криминальных романов и политический активист Дон Уинслоу.

В своем аккаунте он опубликовал фрагмент дебатов между Харрис и Трампом, в котором та дала исчерпывающую характеристику своему оппоненту.

"Она вас предупреждала. Она вас предупреждала. Она вас предупреждала", – прокомментировал видео Уинслоу.

На упомянутом видеоХаррис, обращаясь к Трампу, говорит: "Все диктаторы и автократы мира мечтают о вашем избрании. Вы настолько предсказуемы и любите лесть, что вами очень легко манипулировать".

Особенно активно это видео распространяется сетью после выхода в эфир интервью спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа скандальному протрамповскому журналисту Такеру Карлсону, в котором тот выдал набор отборочной дичи относительно российско-украинской войны, сводящейся к повторению ключевых нарративов о референдуме и "принадлежность" России оккупированных украинских Крыма и частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также тезисов о "нелегитимности Зеленского", "неправильности" Конституции Украины и так далее.

И среди прочего Уиткофф рассказал "трогательную" историю о том, как российский диктатор Владимир Путин передал через него Трампу портрет американского президента и рассказал, как "молился" за своего "друга", когда на это во время предвыборного митинга было совершено покушение.

"Президент Трамп был чрезвычайно тронут", – подчеркнул Уиткофф.

И, судя по тому, что сам Трамп и все его окружение изменяют союзникам, сдают Украину, разрушают мировой порядок и растаптывают международное право – словом, делают все, чтобы угодить "очень хорошему человеку" Путину и вознаградить его за нападение на соседнее государство - давая характеристику Трампу, Камала Харрис угодила прямо в "яблочко".

Напомним, ранее Уиткофф озвучил план действий после договоренности о 30-дневном перемирии в Украине. Далее, по его словам, придет время говорить об условиях мирного соглашения.

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