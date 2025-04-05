'Мы знали, что так произойдет': Обама и Харрис впервые выступили с резкой критикой Трампа

Бывший президент США Барак Обама и экс-кандидат в президенты Камала Харрис выступили с критикой в ​​адрес Дональда Трампа и его администрации. Оба упрекнули Республиканскую партию за молчание и подыгрывание нынешнему главе страны.

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Как передает NBC News, Обама произнес речь в колледже Гамильтона в штате Нью-Йорк. "Я впервые за долгое время выступаю публично, я немного понаблюдал", – заявил он на сцене.

Не называя имени Трампа напрямую, бывший президент-демократ осудил федеральное правительство за создание препятствий университетам и образованию в целом, за угрозы студентам, которые пользуются свободой слова, за преследование юридических фирм и за новые тарифы, введенные в отношении иностранных государств.

"Я не думаю, что то, что мы только что наблюдали в плане экономической политики и тарифов, будет хорошо для Америки", – сказал он.

Также Обаму беспокоит, что Белый дом нацелился на юридические фирмы и СМИ, представляющие идеи или партии, с которыми республиканцы не согласны.

"Такое поведение противоречит основным принципам, которые существуют у нас, американцев. Представьте, если бы я лишил Fox News (прореспубликанское медиа. – Ред.) полномочий пресс-службы Белого дома. Невозможно представить, чтобы те же самые партии, которые сейчас молчат, терпели бы подобное поведение от меня или целой группы моих предшественников", – упрекнул Обама политиков.

Он добавил: "Я говорю это не из партийных соображений. Это связано с чем-то более ценным – кто мы как страна и какие ценности мы отстаиваем".

Бывшая вице-президент Харрис в видеовыступления на конференции в Калифорнии выразила убеждение, что от Трампа не следовало ожидать чего-либо другого.

"Было многое, о чем мы знали, что так случится. Но я здесь не для того чтобы говорить вам, что я об этом предупреждала", – сказала она.

Демократ подчеркнула, что возвращение Трампа в Овальный кабинет вызвало большое чувство страха.

"Мы видим, как молчат организации. Мы видим тех, кто капитулирует перед явно неконституционными угрозами. И это то, что мы наблюдаем каждый день за последние несколько месяцев в нашей стране", – заявила Харрис.

Однако, продолжила она, нужно об этом говорить откровенно и смело, потому что "смелость тоже заразна".

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети вспомнили пророческую фразу кандидатки от Демократической партии Камалы Харрис, сказанную ею во время дебатов с тогда еще кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Она сказала оппоненту: "Все диктаторы и автократы мира мечтают о вашем избрании. Вы настолько предсказуемы и любите лесть, что вами очень легко манипулировать".

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