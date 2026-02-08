Потянут ли украинские мужчины медали в биатлоне на Олимпиаде-2026? Джима после травмы, юный лидер приболела
8 февраля борьбу за награды Олимпиады-2026 начнут представители любимого вида спорта миллионов украинцев – биатлона. В воскресенье программу Игр откроет смешанная эстафета, где мужской этап у нашей четверки на бумаге выглядит значительно мощнее женского. Но это именно та гонка, которая обычно готовит для всех большие сюрпризы.
Главный тренер мужской сборной выставила на микст свой мощный тандем в составе чемпиона мира-2019 Дмитрия Пидручного и восходящую звезду нашего биатлона Виталия Мандзина, который сейчас занимает самое высокое из украинцев 27 место в общем зачете Кубка мира.
С женской командой дела складываются сложнее, ведь в команде идет смена поколений и она оказалась очень болезненной. Бывшие чемпионки ушли, а новые еще не набрали необходимых оборотов. Лучшие результаты из украинок сейчас демонстрирует Кристина Дмитренко, которая занимает 45 место в общем зачете Кубка мира, но ей тоже сильно не хватает скорости по дистанции, чтобы бороться с мировыми лидерами.
По словам Кристины, она чувствовала, как прибавляла по ходу сезона, и была довольна подготовкой к итальянским Играм. Однако не появилась на одной из первых тренировок в Антхольце, где соревнуются биатлонисты. Старший тренер "сине-желтых" Николай Зоц отметил, что ее немного беспокоило горло, и они немного перестраховались.
В общем, из-за маленьких скоростей "сине-желтых" пока ситуация в женских стартах все выглядит так, что на чудо можно надеяться только в индивидуальной гонке – с нулями и тяжелыми условиями для фаворитов. Прежде всего на эту гонку готовят и олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Джиму, у которой сезон пошел не по расписанию из-за травмы пальца осенью.
Опытная киевлянка пропустила все соревнования до Нового года, а в 2026-м снова начала постепенно набирать кондиции, но на Кубке мира еще выглядела замедленной ходом. Однако именно Джима в свое время была призером индивидуалки на этапе КМ в Антхольце.
Жалуется на "американские горки" в течение сезона дебютантка Олимпиад Александра Меркушина однако именно ее и Елену Городну выбрали на микст. Причем кандидатура Городной была прогнозируема, ведь она демонстрировала лучшую скорость на последнем этапе КМ и вместе с Мандзиным попала в топ-6 в одиночном миксте.
Другое дело мужская команда, где и Дмитрий Пидручный может выстрелить, особенно в контактной гонке, и Виталий Мандзин набирает обороты. Очень перспективной выглядела бы мужская эстафета, если бы в компанию к Пидручному, Мандзину и Богдану Борковскому найти равноценного стартера. Не зря они в прошлом сезоне даже стали бронзовыми на этапе КС. Но пока непонятно, кого готовят на эту роль на Олимпиаде.
"У Мандзина очень хороший сезон. Он еще в прошлом сезоне начал прогрессировать и в этом году тоже. Возможно, в этом году у него не получилось попасть в десятку, но он был стабилен и демонстрировал и скорость хорошую, и стрельбу. Не всегда тоже в гонках получалось с лыжами", – рассказывала "Суспільному" Белова.
Но на Олимпиаде на плечи спортсменов ложится дополнительный груз. Это подтверждала и Пидгрушная: "Когда ты стартуешь на Играх, то чувствуешь, что это и бремя, и дополнительная ответственность. Просто нереальная ответственность. Ведь когда ты выходишь на дистанцию, то чувствуешь, что ты не спортсмен, а страна. Ты бежишь как страна".
Однако Мандзин накануне заявил, что за последний сезон его ментальность немного изменилась, как и подход к соревнованиям. Поэтому, по его мнению, это сыграет ему на руку.
Хотя, конечно, на Олимпиаде возможно все. Тем более, что соревнования в Антхольце проходят на высоте более 1600 метров над уровнем моря и трудно спрогнозировать, как организм адаптируется к таким условиям. Бывало, что уже во время гонки силы в один момент просто брали и окончательно оставляли биатлонистов. Кому-то не хватало кислорода, кому-то еще чего-то...
Но Елена Пидгрушная во время проводов сборной в Милан и Кортину дала совет, чтобы там не было, верить в себя: "Накануне эстафеты в Сочи один человек мне лично сказал: "Леночка, ты знаешь, ты можешь намного больше, чем ты сама о себе думаешь". И я то же самое хочу сказать нашим спортсменам. Поскольку большинство из них может гораздо больше, чем они сами о себе думают".
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Тарас Лесюк.
РАСПИСАНИЕ ГОНОК НА ОИ-2026
8 февраля. 15:05. Смешанная эстафета.
10 февраля. 14:30. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)
11 февраля. 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)
13 февраля. 15:00. Спринт, 10 км (мужчины)
14 февраля. 15:45. Спринт, 7,5 км (женщины)
15 февраля. 12:15. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины)
15 февраля. 15:45. Гонка преследования, 10 км (женщины)
17 февраля. 15:30. Эстафета, 4х7.5 км (мужчины)
18 февраля. 15:45. Эстафета, 4х6 км (женщины)
20 февраля. 15:15. Масс-старт, 15 км (мужчины)
21 февраля. 15:15. Масс-старт, 12,5 км (женщины)
