Потянут ли украинские мужчины медали в биатлоне на Олимпиаде-2026? Джима после травмы, юный лидер приболела

8 февраля борьбу за награды Олимпиады-2026 начнут представители любимого вида спорта миллионов украинцев – биатлона. В воскресенье программу Игр откроет смешанная эстафета, где мужской этап у нашей четверки на бумаге выглядит значительно мощнее женского. Но это именно та гонка, которая обычно готовит для всех большие сюрпризы.

Видео дня

Главный тренер мужской сборной выставила на микст свой мощный тандем в составе чемпиона мира-2019 Дмитрия Пидручного и восходящую звезду нашего биатлона Виталия Мандзина, который сейчас занимает самое высокое из украинцев 27 место в общем зачете Кубка мира.

С женской командой дела складываются сложнее, ведь в команде идет смена поколений и она оказалась очень болезненной. Бывшие чемпионки ушли, а новые еще не набрали необходимых оборотов. Лучшие результаты из украинок сейчас демонстрирует Кристина Дмитренко, которая занимает 45 место в общем зачете Кубка мира, но ей тоже сильно не хватает скорости по дистанции, чтобы бороться с мировыми лидерами.

По словам Кристины, она чувствовала, как прибавляла по ходу сезона, и была довольна подготовкой к итальянским Играм. Однако не появилась на одной из первых тренировок в Антхольце, где соревнуются биатлонисты. Старший тренер "сине-желтых" Николай Зоц отметил, что ее немного беспокоило горло, и они немного перестраховались.

В общем, из-за маленьких скоростей "сине-желтых" пока ситуация в женских стартах все выглядит так, что на чудо можно надеяться только в индивидуальной гонке – с нулями и тяжелыми условиями для фаворитов. Прежде всего на эту гонку готовят и олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Джиму, у которой сезон пошел не по расписанию из-за травмы пальца осенью.

Опытная киевлянка пропустила все соревнования до Нового года, а в 2026-м снова начала постепенно набирать кондиции, но на Кубке мира еще выглядела замедленной ходом. Однако именно Джима в свое время была призером индивидуалки на этапе КМ в Антхольце.

Жалуется на "американские горки" в течение сезона дебютантка Олимпиад Александра Меркушина однако именно ее и Елену Городну выбрали на микст. Причем кандидатура Городной была прогнозируема, ведь она демонстрировала лучшую скорость на последнем этапе КМ и вместе с Мандзиным попала в топ-6 в одиночном миксте.

Другое дело мужская команда, где и Дмитрий Пидручный может выстрелить, особенно в контактной гонке, и Виталий Мандзин набирает обороты. Очень перспективной выглядела бы мужская эстафета, если бы в компанию к Пидручному, Мандзину и Богдану Борковскому найти равноценного стартера. Не зря они в прошлом сезоне даже стали бронзовыми на этапе КС. Но пока непонятно, кого готовят на эту роль на Олимпиаде.

"У Мандзина очень хороший сезон. Он еще в прошлом сезоне начал прогрессировать и в этом году тоже. Возможно, в этом году у него не получилось попасть в десятку, но он был стабилен и демонстрировал и скорость хорошую, и стрельбу. Не всегда тоже в гонках получалось с лыжами", – рассказывала "Суспільному" Белова.

Но на Олимпиаде на плечи спортсменов ложится дополнительный груз. Это подтверждала и Пидгрушная: "Когда ты стартуешь на Играх, то чувствуешь, что это и бремя, и дополнительная ответственность. Просто нереальная ответственность. Ведь когда ты выходишь на дистанцию, то чувствуешь, что ты не спортсмен, а страна. Ты бежишь как страна".

Однако Мандзин накануне заявил, что за последний сезон его ментальность немного изменилась, как и подход к соревнованиям. Поэтому, по его мнению, это сыграет ему на руку.

Хотя, конечно, на Олимпиаде возможно все. Тем более, что соревнования в Антхольце проходят на высоте более 1600 метров над уровнем моря и трудно спрогнозировать, как организм адаптируется к таким условиям. Бывало, что уже во время гонки силы в один момент просто брали и окончательно оставляли биатлонистов. Кому-то не хватало кислорода, кому-то еще чего-то...

Но Елена Пидгрушная во время проводов сборной в Милан и Кортину дала совет, чтобы там не было, верить в себя: "Накануне эстафеты в Сочи один человек мне лично сказал: "Леночка, ты знаешь, ты можешь намного больше, чем ты сама о себе думаешь". И я то же самое хочу сказать нашим спортсменам. Поскольку большинство из них может гораздо больше, чем они сами о себе думают".

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Александра Меркушина, Елена Городна, Дарья Чалык.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Тарас Лесюк.

РАСПИСАНИЕ ГОНОК НА ОИ-2026

8 февраля. 15:05. Смешанная эстафета.

10 февраля. 14:30. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)

11 февраля. 15:15. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)

13 февраля. 15:00. Спринт, 10 км (мужчины)

14 февраля. 15:45. Спринт, 7,5 км (женщины)

15 февраля. 12:15. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины)

15 февраля. 15:45. Гонка преследования, 10 км (женщины)

17 февраля. 15:30. Эстафета, 4х7.5 км (мужчины)

18 февраля. 15:45. Эстафета, 4х6 км (женщины)

20 февраля. 15:15. Масс-старт, 15 км (мужчины)

21 февраля. 15:15. Масс-старт, 12,5 км (женщины)

Ранее OBOZ.UA сообщал, что медаль Олимпиады-2026 раскололась перед награждением лыжниц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!