'Вся жизнь связана с музыкой': умер выдающийся дирижер, народный артист Украины Владимир Спивак. Фото

В Ужгороде в воскресенье, 8 февраля, умер народный артист Украины, дирижер и руководитель академического духового оркестра Закарпатской областной филармонии Владимир Спивак. Ему было 67 лет.

Видео дня

Трагическую новость сообщили коллеги артиста, а также представители Ужгородского городского совета. "Его творчество объединяло людей и дарило свет и вдохновение многим поколениям слушателей", – отмечается в посте на Facebook-странице мэрии.

Спивак всю свою жизнь связал с музыкой. Сначала служил военным дирижером в Вооруженных силах Украины, впоследствии возглавил созданный по его инициативе духовой оркестр филармонии в Ужгороде. Выдающийся дирижер "более двух десятилетий формировал его лицо, стиль и высокий профессиональный уровень", подчеркнули в горсовете.

"Маэстро не только творил музыку, но и щедро передавал свои знания молодому поколению, воспитывая новых музыкантов...

Светлая память о талантливом дирижере, мудром наставнике и искреннем человеке навсегда останется в сердцах коллег, учеников, друзей и всех, кому посчастливилось знать его лично или слышать музыку в его исполнении", – заявили в мэрии.

"Маэстро, нам всегда будет не хватать Вашей любви к Жизни и Музыке", – обратились к артисту работники филармонии. Они заявили, что хоть сердце Спивака перестало биться, память о нем будет продолжать жить.

Что известно о Владимире Спиваке

Владимир Григорьевич Спивак родился 14 мая 1958 года в селе Кугаевцы Чемеровецкого района Хмельницкой области.

С 1982 до 2005 года был начальником оркестра в/ч А1778 и военным дирижером в ВСУ.

После этого инициировал создание эстрадно-духового оркестра при Закарпатской областной филармонии; с ноября 2005-го был его художественным руководителем и дирижером.

Значительная часть произведений, исполняемых оркестром, являются авторскими аранжировками Спивака.

Артист также занимался педагогической деятельностью, преподавал на кафедре музыкального искусства в Ужгородском институте культуры и искусств. Был членом Национального союза кобзарей Украины.

Дирижер концертов: Симфония № 2 "Богатырская" А. Бородина, Симфония № 1 соль минор В. Калинникова, "Симфония любви", "Серенада для тебя", "Рапсодия весны", "Осенний вернисаж", "Осенний каламбур", "ALMA LATINA", "На крыльях песни" и др.

Как писал OBOZ.UA, в январе погиб Николай Дзяк – военнослужащий Вооруженных сил Украины, лейтенант медицинской службы, врач, ученый и солист групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова". Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!