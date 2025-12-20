Рубио: США не будут навязывать мирное соглашение, без согласия Украины и РФ его не будет

Вашингтон заинтересован в завершении российско-украинской войны, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон. США пытаются определить, от чего Россия и Украина готовы отказаться и что ожидают получить взамен.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, США не планируют навязывать мирный план, а пытаются помочь найти компромисс.

"Не может быть мирного соглашения, если Украина на него не согласится, и, конечно, если Россия не согласится... Наша работа не в том, чтобы кому-то что-то навязать, а в том, чтобы понять, можем ли мы подтолкнуть обе стороны к пониманию", – заявил госсекретарь.

Рубио также добавил, что США – единственная страна, способная вести диалог с обеими сторонами и способствовать урегулированию войны.

"Все говорят нам, думаю, все соглашаются, что есть только одна страна, один субъект на земле, который может говорить с обеими сторонами и решить, есть ли возможность завершить эту войну мирно. И это Соединенные Штаты", – считает политик.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп проводил больше встреч с лидерами других государств по войне в Украине, чем по любым другим вопросам, в том числе и торговли.

Он также пояснил, что войны обычно заканчиваются капитуляцией одной стороны или дипломатическим урегулированием. Рубио добавил, что США не планируют навязывать соглашение, а пытаются выяснить, на что готовы пойти Россия и Украина.

"Дипломатическое урегулирование требует двух вещей: чтобы каждая сторона что-то получила из него и чтобы каждая сторона от чего-то отказалась. Мы пытаемся понять, от чего Россия готова отказаться и что они ожидают получить, что Украина может надеяться получить. В конце концов, решение будет за Украиной и Россией, не за Соединенными Штатами", – объяснил Рубио.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам и завершению конфликта в Украине. Однако, по его словам, инициатива полностью на стороне Киева и его европейских партнеров.

Также напомним, Путин заявил, что РФ якобы готова завершить войну, но исключительно на условиях полной капитуляции Украины. Это требование он замаскировал под формулировку "озвученные летом 2024 года условия".

