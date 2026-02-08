'Суспільне' прокомментировало агитацию Русланы голосовать за LELÉKA на Нацотборе 2026: нарушила ли она правила

"Суспільне Мовлення" отреагировало на обсуждение вокруг судьи Национального отбора на Евровидение 2026 Русланы, которая в прямом эфире призвала зрителей поддержать певицу LELÉKA. В сети возникли сомнения, имеет ли право член жюри открыто агитировать за конкретного финалиста.

Вещатель объяснил, что действия артистки не являются нарушением правил и соответствуют формату шоу, где судьи могут делиться собственными впечатлениями от выступлений участников.

Во время финала Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и обратилась к зрителям с призывом выбрать ее представительницей Украины на конкурсе в Вене, Австрия. Именно эта реплика и стала поводом для дискуссий среди еврофанов.

"Я сейчас говорю сердцем... Я считаю, у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену 2026-го года LELÉKА", – сказала во время Нацотбора Руслана.

В то же время подобные ситуации уже случались ранее. На Нацотборе 2025 похожий случай произошел с певицей Екатериной Павленко, которая должна была стать одним из членов национального жюри от Украины на "Евровидении 2025". Однако исполнительница поддержала группу Ziferblat незадолго до финала. Поскольку правилами Европейского вещательного союза это запрещено, Павленко заменили в составе жюри.

Однако в это время проходила именно международная часть песенного конкурса, а сейчас реплика Русланы прозвучала во время Нацотбора.

Реакция "Суспільного"

В "Суспільному" отметили, что члены жюри имеют право высказывать как положительные, так и критические комментарии относительно номеров.

"Среди других Руслана положительно отозвалась о выступлении LELÉKA и призвала выбрать именно ее. Такой комментарий не нарушает правил Национального отбора и является личной позицией Русланы. Так, после завершения выступлений члены жюри проводят закрытое обсуждение и индивидуально выставляют баллы участникам, по сумме которых и формируется окончательный результат голосования жюри", – говорится в заявлении.

В состав жюри в этом году вошли победительница "Евровидения 2004" Руслана, певица и сонграйтер Злата Огневич, композитор и певец Евгений Филатов, директор "ХітFM" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф Константин Томильченко. Эксперты оценивают конкурсантов по песне, вокалу, постановке, потенциалу и уникальности.

