Россию 'вытолкали' с Кавказа. Сможет ли Украина воспользоваться слабостью Кремля и получить новых союзников

В Армении уже открыто называют стратегической ошибкой ставку на Москву после распада СССР и рассчитывают, что ее новым гарантом безопасности и ведущим партнером станет Запад, а не Россия. Страна укрепляет отношения с Украиной, которая может помочь на этом пути.

Процесс дистанцирования начался после завершения 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году, во время которой Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, а Ереван так и не смог добиться существенной военной поддержки ни от Москвы, ни от ОДКБ. Именно после этих событий прозвучала первая реальная критика со стороны армянских властей в адрес России и начался процесс уменьшения кремлевского влияния в этой стране.

Окончательно армянскому обществу стало понятно, что Россия сегодня им явно не союзник, после событий 2023 года, когда военная операция Азербайджана 19-20 сентября привела к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской Республики из-за полного бездействия российских миротворцев, на которых Армения возлагала надежды.

О потере Россией своего влияния на Кавказе и украинских интересах в этом регионе – в материале OBOZ.UA.

Подальше от России

Российско-армянские отношения ухудшаются уже не первый месяц, и кажется, что этот процесс достигает своего апогея. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет угрозу для Еревана. Мол, организация, где все решает Москва, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, наоборот, представляет угрозу национальной безопасности страны. Пашинян заявил, что членство Армении в ОДКБ сейчас практически заморожено.

Также он фактически обвинил Россию в том, что она "открыто призвала армянское население свергнуть власть и продолжает это делать". По его словам, уже несколько месяцев "эта пропаганда из Москвы против Армении не ослабевает".

На этом фоне начались дискуссии о необходимости выведения российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Также власти Армении заявляют, что не видят никаких преимуществ в присутствии военных баз РФ на территории страны, ведь миротворческая миссия провалилась. Намекнув, что россиянам пора "брать свои шинели и идти домой".

После многих лет "братской помощи" армяне таки признали – зависимость от России была стратегической ошибкой. Страна полностью зависела от РФ во всех отраслях – политической, военной, научной и экономической. Однако, когда в 2020 году Россия приняла решение не помогать Армении, система безопасности полностью пала и страна начала искать для себя альтернативы.

В Ереване также заговорили о возможном курсе в Евросоюз и даже усилении сотрудничества с НАТО. Страну все активнее посещают представители оборонных ведомств стран Альянса, что уже приносит результат. Так, доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении с другими странами снизилась с 96% до менее чем 10%.

В настоящее время сложилась довольно парадоксальная ситуация: находясь с Россией во все еще союзнических отношениях и в одних альянсах де-юре, Армения предпочитает развивать политические и военные отношения не с Москвой, а с Западом. Ереван открыто говорит о своей заинтересованности в европейской интеграции и в то же время делает конкретные шаги по расширению присутствия Евросоюза, а иногда и структур НАТО на своей территории.

Сближение с Украиной

Еще большим раздражителем для России является сближение Армении с Украиной. В начале сентября 2023 года Армения поставила Украине первый за время полномасштабной войны пакет гуманитарной помощи. Акция была довольно показательной, ведь помощь в Киев привезла лично жена премьер-министра Армении, принявшая участие в саммите первой леди. Ранее армянская сторона всячески избегала официальных мероприятий в Украине.

В 2023 году состоялась и первая встреча президента Украины с премьер-министром Армении на форуме в Гранаде, во время которой лидеры Украины и Армении "обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты, а также ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе".

Ожидается, что украинский президент, вероятно, посетит Армению в начале марта, после чего также отправится в Азербайджан. Кажется, поговорить будет о чем. Например, о том, чтобы Армения наконец-то присоединилась полноценно к санкционному режиму против РФ.

Точная дата визита все еще неизвестна, но у россиян уже истерика. После этой новости в Кремле констатировали обвал в российско-армянских отношениях и впервые предупредили, что Москва может "пересмотреть очень многое" и пойти на "практические шаги" в ответ на дружбу Еревана с "врагами России".

Но, кажется, армяне все меньше реагируют на российский фактор. Так, представитель правящей партии "Гражданский договор" Бабкен Тунян заявил, что Зеленский является избранным лидером своей страны и, как и остальные главы государств, может посещать Армению. Другой депутат Гагик Мелконян подчеркнул, что Армении безразлично, как Россия отреагирует или не отреагирует на визит президента Украины.

Украина должна активнее отстаивать свои интересы на Кавказе

"Армения после распада Советского Союза с помощью России получила Нагорный Карабах, что сделало ее колоссальным заложником, потому что без российского присутствия его невозможно было удерживать. Я думаю, что Пашинян сделал очень мужественный шаг, отказавшись от этих территорий, поскольку получил возможность идти на Запад, привлекать западные инвестиции и рынки. Это болезненный, но неизбежный путь для отказывающейся от пророссийскости Армении" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

"Армения всегда была очень прозападной, но переориентировалась на Россию из-за Нагорного Карабаха. И только при Пашиняне армяне начали понимать, что это, по сути, превратило страну в зависимую от России. Куда не идет ни одна инвестиция, которая не имеет перспектив в мире: ни политических, ни экономических. И постепенно начали искать пути взаимопонимания с Западом. Россия, конечно, такого не любит и начала угрожать – если будет так, то тогда, значит, они махнут рукой, и Карабах отойдет в Азербайджан. Да, собственно, и произошло. В игру включился еще один мощный игрок – Турция, активно возобновляющая свое влияние в этом регионе.

Так или иначе, но Армения хоть и потеряла территорию, но получила гораздо больше – возможность интегрироваться в свободный мир. Именно поэтому Пашинян сейчас начал сближение с Украиной и публично выражает поддержку, показав миру, что теперь Армения другая. Что теперь она ориентируется на демократические ценности, Запад и стремится стать частью всех западных институтов.

Поэтому сейчас важно для Украины использовать эту возможность и усилить свое присутствие на Кавказе. В частности, наладив отношения с Арменией", – считает Сергей Таран.

По мнению эксперта, это можно сделать. Во-первых, Пашинян сам делает такие шаги по сближению. Во-вторых, сейчас Украина известна в мире. Нет ни одного форума безопасности в мире, где бы не упоминали об Украине. И это инструмент политического влияния, который нужно использовать, в том числе и на Кавказе.

"Я считаю, что кавказская политика Украины была проигрышной в последние 20-30 лет, – продолжает Сергей Таран. – Потому что на самом деле это был один из немногих регионов, где Украина могла бы играть более активную роль. Сейчас этот регион имеет если не вакуум власти, то, по крайней мере, снова открывает возможности для Украины. Потому что оттуда вытесняют вынужденно уходящую Россию. Тем более что с Грузией у нас были традиционно хорошие отношения, также нужно находить способ, как их усилить. С Азербайджаном у нас всегда были хорошие отношения, потому что у нас была схожая геополитическая ситуация. Часть территории была оккупирована, и в том числе при российской поддержке.

Для Украины важно работать с Кавказом не только через Армению, не только через Азербайджан и даже не только через Грузию, а в том числе находить подходы к тем народностям, которые проживают на территории РФ, но всегда стремились к свободе. И это тоже важное стратегическое направление.

Я считаю, что давно в Украине уже нужно было создать институт народов Кавказа, и этот институт должен работать над изучением их культуры, истории с тем, чтобы налаживать прямые отношения, с тем, чтобы помогать им получить свободу. Геополитика как раз и состоит в том, чтобы найти друзей и сделать плохо врагам. Так вот, в интересах украинской безопасности – максимальное присутствие на Кавказе.

Почему Россия теряет влияние в этом регионе? А ей нечего предложить. Почему, например, страны желают стать членами Европейского Союза? Потому что ЕС – это экономика, мощные, развитые институты, стандартная жизнь. А что сегодня Россия может предоставить Армении, Грузии или Азербайджану для развития? Ничего", – констатирует Сергей Таран.