"Не надо бояться, надо идти на выборы": Путин отреагировал на письмо Зеленского
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Президент России Владимир Путин отреагировал на письмо президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы.
Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Он также добавил, что встречаться с Зеленским "пока не видит смысла".
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