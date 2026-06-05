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"Не надо бояться, надо идти на выборы": Путин отреагировал на письмо Зеленского

Илья Рябинин
Новости политики
1 минута
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'Не надо бояться, надо идти на выборы': Путин отреагировал на письмо Зеленского
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Президент России Владимир Путин отреагировал на письмо президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы.

Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Он также добавил, что встречаться с Зеленским "пока не видит смысла".

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