'Слабый ответ': Зеленский о реакции Путина на его письмо на его письмо

Российская Федерация разочаровала многих своим ответом на открытое письмо президента Владимира Зеленского к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Заканчивать войну страна-агрессор не собирается.

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На это указал глава Украинского государства. Реакцию руководства РФ на письмо он прокомментировал вечером в пятницу, 5 июня, в обращении к гражданам. Пресс-служба ОП опубликовала соответствующий ролик в YouTube.

Россия вместо мира продолжает выбирать войну

Зеленский обнародовал открытое письмо к Путину накануне (4 июня). В нем он призвал российского главаря не бояться закончить войну. Для этого Киев и Москва могли бы провести прямые переговоры, предлагал украинский президент.

В ответ Путин дал понять, что цели РФ не изменились и встретиться с Зеленским он готов лишь для формального подписания договоренностей, а не для переговоров. Также он пожаловался на "хамство" и призвал российское оккупационное войско продолжать бои. "Работайте, братья", – сказал диктатор своим армейцам.

"К сожалению, российская сторона вновь выбирает войну – все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он [Путин] просто не хочет заканчивать войну", – отреагировал президент Украины.

Он высказал предположение, что такой ответ Кремля "многих в мире разочаровал".

По словам Зеленского, главарь государства-агрессора "не хочет ничего менять, не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги". Приспешники Путина были слишком уж улыбающиеся, отметил президент.

"Значит, денег у России должно стать меньше, а давления на Россию – больше", – сделал вывод Зеленский, после чего поблагодарил всех друзей Украины, которые помогают и стремятся к реальному миру.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу Владимира Зеленского с открытым письмом к Владимиру Путину. Французский лидер назвал это решение правильным шагом и выразил надежду на возобновление диалога между сторонами.

– Подробности о том, что президент Украины написал Путину, читайте в нашем материале по ссылке.

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