'Россияне запустили более сотни дронов': Зеленский напомнил французам, что атаки по гражданской инфраструктуре продолжаются

Страна-агрессор РФ за прошедшие сутки ударов по энергоструктуре Украины не наносила. Украина тоже не била по энергетической сфере россиян. Однако по гражданским людям оккупанты минувшей ночью пытались ударить сразу более чем сотней дронов.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News. Украинский лидер добавил, что "старый Путин скоро умрет".

По словам гаранта Конституции Украины, технические команды пока не определили, как конкретно мониторить выполнение договоренностей по поводу не нанесения ударов.

"Но врать не буду, минувшей ночью не было атак на энергетику. Были удары на другую гражданскую инфраструктуру, более сотни дронов. Ударов по энергетике ночью не произошло. Украина не отвечала по энергетике тоже", – отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что во время последних переговоров Украина и США (последняя является посредником, ведущим переговоры с РФ), договорились о тишине на море и о прекращении ударов по энергетике.

"С Соединенными Штатами мы договаривались не просто о тишине на море, о том, что не будут атакованы гражданские суда. Но и о том, что не будут производиться удары по гражданской инфраструктуре. Имеется в виду портовая инфраструктура, там много людей. Далее у нас была договоренность, что не будет ударов по энергетике. Это то, о чем мы договорились", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор непрерывно испытывает страх.

"Чего боится Путин – потерять свою силу. Это зависит от стабильности общества, но зависит и от его возраста. Путин умрет скоро, это факт. И все кончится. Он может закончить до того, как закончит свою совершенно неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится", – объяснил украинский лидер.

Он добавил, что россияне были готовы к прекращению огня по энергетике только вместе с вопросом Черного моря.

"Прекращение огня в Черном море важно для русских. Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Мы боремся за это, потому что это шаг к окончанию войны. Но именно мы контролируем ситуацию. Их флот либо на дне, либо спрятан", – заметил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 марта российские войска устроили новую воздушную атаку на Украину, запустив 117 беспилотников. Силы ПВО сбили 56 вражеских дронов, еще почти полсотни не достигли целей.

А уже в ночь на 27 марта РФ снова вдворила по украинцам массированной атакой дронов. Оккупанты обстреляли Харьков и Днепр ударными беспилотниками типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Только в Харькове известно о девяти пострадавших местных жителях.

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