'Россия теряет гораздо больше, но не готова останавливаться': Трамп признал, что Путин не хочет прекращать войну. Видео

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему отменил встречу с главарем Кремля Владимиром Путиным. По его словам, Россия пока не готова останавливать войну, несмотря на значительные потери.

Об этом он рассказал журналистам, во время встречи с Виктором Орбаном в Белом доме, передает телеканал Fox News. Трамп отметил, что Москва теряет около 7000 солдат в неделю и "гораздо больше, чем Украина", но при этом продолжает боевые действия.

Журналисты поинтересовались, повлияли ли разногласия между Вашингтоном и Москвой на решение отменить встречу в Будапеште. Трамп подтвердил, что главной причиной стало нежелание России прекращать боевые действия.

"Основной вопрос заключается в том, что русские не хотят пока что останавливаться, но я думаю, что они это сделают. Они теряют по 7000 солдат в неделю. Россия теряет больше солдат, но обе страны теряют много людей", – сказал Трамп во время интервью.

Позиция Трампа и планы

Президент Трамп уже неоднократно подчеркивал, что вторжение России в Украину никогда бы не произошло, если бы он был в Белом доме. Он считает, что война стала следствием политики Джо Байдена.

На вопрос журналистов, планирует ли он все же посетить Будапешт, Трамп ответил, что "хотел бы сделать это", но не уточнил, когда именно такая встреча может состояться.

Что предшествовало

22 октября Дональд Трамп заявил, что отменил свою встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в венгерской столице Будапеште. Однако он подчеркнул, что такой саммит проведут в будущем.

"Мы отменили встречу с Путиным. Просто мне это казалось неправильным. Не было ощущения, что мы достигнем нужного нам, поэтому я отменил это. Но мы сделаем это в будущем", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, планы президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по достижению мира в Украине оказались под угрозой срыва после того, как российский диктатор продемонстрировал нежелание менять позицию. Мирная инициатива президента США, которая должна была стать прорывом, снова тормозит.

