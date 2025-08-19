СМИ: переговоры о гарантиях безопасности для Украины возглавил Рубио

Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский, вместе с европейскими лидерами в ходе встречи в Белом доме договорились о разработке гарантий безопасности для Украины. Хотя США в предоставлении таких гарантий принимать участие непосредственно не будет, группу, которая их разработает, возглавил государственный секретарь США Марко Рубио.

Вместе с Рубио работать будут украинские и европейские советники по национальной безопасности, а также представители НАТО. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на американские и украинские источники, знакомые с переговорами.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до темноты над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели у нас будет какая-то четкая архитектура", – цитирует издание свой украинский источник.

О каких гарантиях идет речь

Президент США подчеркнул, что такие гарантии однозначно не включают в себя размещение американских военных в Украине (это остается за европейскими военными силами, и с этим Трамп соглашается), однако Америка якобы может предоставить "воздушную поддержку".

"Мы поможем с воздуха", – в частности, сказал Трамп, хотя и не уточнил, что имеется в виду.

Европейские гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов:

непосредственное военное присутствие в Украине;

помощь с противовоздушной обороной;

помощь с вооружением украинских военных;

мониторинг прекращения боевых действий.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

