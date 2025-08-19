Не США: Трамп прояснил, какие страны готовы отправить войска в Украину

Украина не станет частью НАТО. В то же время некоторые европейские страны готовы отправить свои военные контингенты на украинскую территорию после достижения мирного соглашения.

США среди этих стран не будет, но Америка может взять на себя защиту с воздуха. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News во время включения по телефону.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Трамп снова категорически отрицает возможность для Украины стать членом НАТО. Однако некоторые европейские страны, по его словам, обеспечат размещение своих войск на украинской территории.

Готовность это сделать, по словам американского президента, выразили Великобритания, Франция и Германия. Участие в такой наземной миссии военных США он исключил.

"Они (украинцы. – Ред.) хотят иметь "сапоги на земле"... И я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря. Я думаю, что Путин уже устал от этого. Думаю, все устали. Но никогда не знаешь наверняка. Мы узнаем о президенте Путине в течение следующих нескольких недель, это я могу вам сказать. И мы увидим, куда все это будет двигаться", – заявил Трамп.

Что касается участия США в гарантиях безопасности для Украины, Трамп предположил, что Штаты могли бы предоставить воздушную поддержку.

"Мы готовы помочь им с разными вещами, особенно, пожалуй, если можно будет поговорить об этом по воздуху, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас", – сказал он.

В этом же интервью Трамп сказал, планирует ли присутствовать на первой встрече Зеленского и Путина, а также приписал себе "завершение 7 войн", в перечень которых он, очевидно, уже включил и российско-украинскую войну.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в понедельник, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры президентов Украины и США, к которым на определенном этапе присоединились европейские лидеры – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

После их завершения Зеленский высказался о главных пунктах гарантий безопасности для Украины, о трехсторонней встрече в формате Украина-Россия-США, а также рассказал, как Трамп звонил Путину во время переговоров.

Тем временем Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ.

Также президент США заявил, что уже начал готовить встречу Путина с Зеленским. В то же время заявления, звучавшие из Кремля, вызвали определенные сомнения относительно того, что российский диктатор согласился на такую встречу.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, диктатор "выразил поддержку непосредственным переговорам между делегациями России и Украины", а также что прозвучала идея о том, что "следовало бы рассмотреть повышение уровня представительства Москвы и Киева" на таких переговорах, – из чего сделать вывод о согласии Кремля о встрече на высшем уровне сложно.

Сомневается в том, что Путин не побоится встретиться с Зеленским лично, и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впрочем, и он, и президент Финляндии Александр Стубб, и генсек НАТО Марк Рютте подтвердили, что слышали от Трампа о согласии российского диктатора на такую встречу.

