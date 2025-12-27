'Россия сеет террор, войну и смерть': Латвия призвала усилить давление на врага

После очередного циничного обстрела Украины в ночь на 27 декабря министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила атаку террористов. Она, в частности, призвала усилить давление на Россию.

Об этом дипломат написала в соцсети X. Таким образом Браже отреагировала на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который рассказал о ночной атаке.

"Россия сеет террор, войну, смерть и разрушения, пока мир мирно отмечает Рождество. Зверства Кремля – удары по жилым кварталам и энергетической инфраструктуре, увечья и смерти гражданских – видимы для всех. Нужно большее давление на Россию, чтобы остановить это", – подчеркнула министр.

Что предшествовало

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожаре на СТО в Голосеевском районе города, в ряде других районов разрушения и пожары фиксируются в жилых домах.

Также OBOZ.UA сообщал, что оккупанты ударили по Киевской области. Известно, что пострадал водитель грузовика. В нескольких районах области зафиксированы разрушения и пожары.

