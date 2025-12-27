Россия ударила по Киевщине, пострадал водитель грузовика: в ОВА раскрыли последствия атаки
В ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киевскую область. Под ударами врага оказались объекты критической инфраструктуры и жилье людей в нескольких районах области.
Известно о по меньшей мере одном пострадавшем, повреждения получили производство и коммунальное предприятие. Подробности раскрыл начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Последствия российских ударов на Киевщине
"Страна-террорист продолжает вести войну с мирным населением. Враг целенаправленно атакует объекты критической инфраструктуры, жилье людей", – написал Калашник около 6 часов утра субботы.
Он рассказал, что на тот час было известно об одном пострадавшем – жителе другого региона.
"Житель Ивано-Франковской области во время атаки находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – отметил начальник КОВА.
Кроме того, в Вышгороде были повреждены окна в многоэтажке.
В Бориспольском районе разрушениям подверглись помещения производства и два автомобиля.
В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.
В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.
"Тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", – призвал Калашник.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на субботу Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила "Калибры", "Кинжалы" и баллистику. Впоследствии враг задействовал значительное количество "шахедов", сообщалось также о вероятных пусках ракет Х-101.
