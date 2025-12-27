Россия атаковала Киев: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

Пострадали по меньшей мере восемь человек. Данные о последствиях вражеских ударов озвучили городской голова Киева Виталий Кличко и ГСЧС.

Что известно о последствиях атаки

Последствия вражеского террора фиксировались в Голосеевском районе. Там вспыхнул пожар на СТО: в результате падения обломков горели три автомобиля. К 08:30 пожар был ликвидирован.

В Оболонском районе – падение обломков в дачном кооперативе. Пожарные получили сообщение о пожаре трехэтажного частного жилого дома из-за атаки БпЛА. На месте установлено возгорание крыши и второго этажа дома. К 8 часам утра ликвидация пожара продолжалась.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

В Днепровском районе, как рассказали в КГВА, зафиксировано повреждение 18-этажного жилого дома на уровне 4 этажа. Есть возгорание.

В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме.

"Также был выезд на вызов о пожаре авто в Дарницком районе в результате падения обломков БпЛА на проезжую часть дороги. Пожар не обнаружен, зафиксировано повреждение припаркованных авто и найден пострадавший", – отметили в ГСЧС.

В 08:08 Кличко сообщил, что в Дарницком районе горят несколько частных домов.

"Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали", – отметил городской голова.

Также обломки сбитых целей попали в 24-этажный дом. Вспыхнул пожар на верхнем этаже. Также возгорание произошло на верхних этажах соседней многоэтажки.

"В Дарницком районе, где БпЛА попал в 24-этажный дом, частично разрушены 24-й и технический этажи. Пострадавших пока нет", – уточнил Кличко в 08:37.

Сколько киевлян пострадали

По состоянию на 07:23 Кличко сообщал о по меньшей мере четырех пострадавших. Трое из них нуждались в госпитализации, один человек помощь получил амбулаторно.

Уже к 07:32 количество пострадавших возросло до пяти человек, в больницах – четверо из них.

По состоянию на 08:30 Кличко сообщил о новых вызовах медиков – в Деснянском и по двум адресам в Соломенском районах.

В 08:39 было известно уже о восьми пострадавших, пятеро из них госпитализированы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупанты ударили также по Киевской области.

Известно, что пострадал водитель грузовика. В нескольких районах области зафиксированы разрушения и пожары.

