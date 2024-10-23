Россия раздувает значение БРИКС, но факты говорят о другом: какие "важнейшие" предложения провалились и в чем конфликт стран-участников  

Вчера, 22 октября, в России стартовал международный саммит БРИКС, который часто называют российским проектом, хотя это не так. Тем не менее страна-агрессор очень часто использует организацию преимущественно в информационном контексте, чтобы противопоставлять ее ЕС, а в последнее время и для того, чтобы обходить санкции, введенные против нее западными странами.

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Как-то в ходе своего выступления перед студентами Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко я назвал БРИКС подобием "Клуба "Завтрак".

"Клуб "Завтрак" – это классическая молодежная картина, снятая культовым американским режиссёром Джоном Хьюзом в 1985 году и рассказывающая об учениках старших классов, наказанных администрацией школы и потому проводящих субботу в школьной библиотеке. В течение всего фильма между героями развиваются отношения, раскрываются характеры, но после завершения субботы они расходятся по домам и… И все.

Вот и БРИКС во многом напоминает сюжет этого фильма – хулиганы и тихони, порою проявляющие свой скрытый бунтарский характер, собрались в рамках одной организации с целью показать всему миру "что-то", а в результате со времени своего основания в 2009 году так ничего и не показали.

КПД БРИКС

На сегодняшний день в БРИКС входят 9 стран и еще несколько изъявили желание присоединиться. Изначально БРИКС состоял из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и России, затем добавились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Российская пропаганда любит манипулировать и раздувать значение БРИКС тем, что жонглирует официальными и вполне реальными цифрами в свою пользу, отмечая, что суммарный ВВП организации больше, чем показатели ЕС и G7, а динамика развития экономики одна из самых высоких в мире. И это не мудрено при наличии в составе БРИКС таких крупнейших экономик, как Индия и Китай, суммарный валовой внутренний продукт которых превышает ВВП остальных членов БРИКС, но вот вопрос: а толку с того?

Китай и Индия даже между собой являются не торговыми партнерами, а исторически сложившимися антагонистами! Тогда, возможно, торговля с другими членами БРИКС у них на высоком уровне? Тоже нет. Практически вся экономика что Китая, что Индии зависит не от поставок в страны БРИКС, а от экспорта во "враждебные" США и ЕС!

Вот так выстраиваемый российской пропагандой миф рушится в долю секунды элементарной статистикой по экспорту, импорту и товарообороту внутри БРИКС и со странами, с которыми организация должна конкурировать, с США и ЕС. Экономика стран БРИКС тотально зависима от торговли с конкурентами!

При этом БРИКС – это крайне недееспособная организация.

Например. В 2014 году организация объявила о создании Нового банка развития (НБР), который практически сразу стал обходить Россию в вопросах кредитования, а в рамках санкций 2022 года и вовсе поставил на транзакции с российской стороной запрет.

В 2019 году тотальным провалом завершился запуск фонда облигаций БРИКС в национальных валютах, который, по задумке организаторов, и особенно России, должен был нанести сокрушительный удар по доллару и запустить мировой процесс дедолларизации. Запуск фонда анонсировали в 2017 году, но он так и не состоялся.

В том же 2017 году Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и МИД решить вопрос по созданию в странах БРИКС собственной системы корневых серверов DNS. Такое поручение говорило о попытке создания в границах стран-участников БРИКС отдельного интернета, что критично восприняли остальные участники, и такую инициативу отклонили.

Тогда же Россия стала инициатором создания и внедрения платежной системы BRICS Pay. Самое смешное, что в 2017-м РФ использовала самую убогую среди стран БРИКС национальную платежную систему "Мир" с объемом национальных карт в 50 млн, в то время как бразильская ELO превышает 150 млн карт, индийская RuPay – 500 млн, а китайская UnionPay – 6 млрд.

В 2024 году в ходе саммита БРИКС в российской Казани участникам мероприятия советовали приезжать с наличной валютой – в связи с проблемами работы международных платежных систем в подсанкционной России.

А, пожалуй, самая бредовая идея в рамках организации прозвучала в 2019 году на саммите в Бразилии. Тогда президент Российской Федерации, а ныне находящийся в розыске МУС военный преступник Владимир Путин во время своего выступления предложил сделать российский рубль основным средством взаимных торговых расчетов между странами БРИКС… Об итогах "успеха" такого предложения, думаю, не стоит даже говорить.

Проекты единой валюты (конкурента евро и доллара) и единой криптовалюты (конкурента Bitcoin) провалились с треском, а торговля в национальных валютах внутри самих участников БРИКС выгодна только странам-операторам своих национальных валют, но не их партнерам.

При этом БРИКС всячески позиционируется как организация, противопоставляемая западному миру, и ее успех не столько в пользе для участников клуба, сколько в самой идее. Страны, бывшие в прошлом колониями западных стран или пострадавшие от колониализма, продолжают таить эту глубокую обиду на проступки прошлых столетий и противопоставлять себя историческому угнетателю.

Заведомо провальная, скрытая в глубине идеология международной организации, сильнейшие экономики которой зависят от сотрудничества с этим самым западным миром. Парадокс, но факт, которым в своих личных целях пользуется Россия, являющаяся далеко не крупнейшей экономикой, но накручивающая пропагандистский маховик на теме БРИКС.

Однако проблема экономик организации – это цветочки в сравнении с внутренней враждой участников организации.

Противоречия БРИКС

Самое известное противоречие среди стран-участниц БРИКС – между Индией и Китаем. В 2020-м между ними чуть не разгорелся конфликт за спорный приграничный регион Ладакх. До того, в 2017 году, не менее серьезные столкновения отмечались в Докламе.

Индия и Китай имеют не только ряд нерешенных территориальных вопросов, они, кроме всего прочего, идеологические, культурные, геополитические и экономические соперники. Поэтому миф о единстве внутри БРИКС – это не более чем миф. После же присоединения новых партнеров – тем более.

Иран и ОАЭ хотя открыто между собой не враждуют, но именно Исламская Республика является региональной проблемой в Арабском (Персидском) заливе. Особенно для Саудовской Аравии, партнера ОАЭ и других региональных игроков.

Конечно, появление Объединенных Арабских Эмиратов в клубе БРИКС в том числе было продиктовано позицией России, для которой эта страна уже давно превратилась в крупнейший ближневосточный офшорный хаб, особенно в категории военно-технического сотрудничества. Но в определенном смысле соседство двух латентных антагонистов также не добавляет взаимопонимания в рамках организации. Не говоря уже о намерении Турции присоединиться к клубу.

Интерес России

Неоднократно я отмечал, что для России польза от БРИКС имеет в первую очередь пропагандистский характер, определенную идеологическую составляющую – противопоставление себя Западу. Но если говорить о чем-то более глобальном, например экономическом развитии и углублении сотрудничества, – нет.

Входящие в БРИКС страны не демонстрируют не только стремительного роста межнационального товарооборота, но и по многим другим категориям могут похвастаться исключительно среднестатистическим показателем.

Более того, Россия так и не смогла добиться от Китая подключения его банков к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), создававшейся как аналог SWIFT. Вместо этого Китай заставил Россию интегрировать в свою систему китайский CIPS.

Что же до обхода санкций, то участие России в БРИКС и других стран- партнеров особо не отразилось на масштабах контрабандных поставок для российского военно-промышленного комплекса различного оборудования. Большинство решений принимаются на уровне властей той или иной страны и напрямую зависят от внутренних интересов, никоим образом не базируясь на неких "безграничных" возможностях клуба БРИКС.

ОАЭ и до вступления в БРИКС были крупнейшим на Ближнем востоке офшорным хабом и контрабандным узлом №1 в мире для поставок в Россию подсанкционных товаров. Аналогично и Армения, не изъявляющая намерения вступать в БРИКС, является одним из крупнейших контрабандных хабов по поставкам электроники в РФ.

А потому основной интерес в БРИКС для России – все же идеологический, поскольку все остальные при достаточно глубоком анализе не демонстрируют жизнеспособности.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".