Россия пыталась запугать страны перед исключением ее из Совета ООН по правам человека: делегациям разослали записки с угрозами

Российские дипломаты якобы разослали делегациям стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) записку с угрозами. Они требовали, чтобы те не голосовали за выдворение страны-оккупанта из Совета по правам человека.

Об этом сообщает издание CNN. Журналисты заявили, что в их распоряжении появилась соответствующая записка россиян.

Российские дипломаты, как уточнило издание, пригрозила коллегам "последствиями".

В частности в ноте сказано: "Стоит отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (воздержание или неучастие)".

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН на заседании 7 апреля проголосовала за исключение России из Совета по правам человека. За этот шаг проголосовали 93 страны, против – 24, 58 воздержались.

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Не увидели оснований для исключения страны, армия которой совершает страшные военные преступления, давние "друзья" РФ – Венесуэла, Иран, Сирия, Северная Корея, Куба. Представители этих государств, выступая в ходе заседания, назвали резолюцию "заполитизированной". Против также голосовали Беларусь, Эритрея и подконтрольные Кремлю Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

После того, как решение было принято, в Москве заявили, что РФ сама "досрочно" выходит из этого международного правозащитного органа и делает это уже сегодня. Такие шаги стали уже традиционными для страны-агрессора – перед этим Россия так же "по собственной воле" вышла из Совета Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совбез ООН провел заседание, посвященное военным преступлениям российских солдат в городах Украины, в том числе Буче. Во время него постпред Украины Андрей Кислица обратил внимание на зверства оккупантов и поставил на место российского постпреда.