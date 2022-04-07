Россия по традиции после изгнания из Совета по правам человека ООН заявила, что уходит сама

После того как в ООН приняли решение о выдворении России из Совета по правам человека, в Москве заявили, что РФ сама "досрочно" выходит из этого международного правозащитного органа и делает это уже сегодня. Такие шаги стали уже традиционными для страны-агрессора – перед этим Россия так же "по собственной воле" вышла из Совета Европы.

О принятом Россией решении по досрочному прекращению членства в Совете ООН по правам человека заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Его слова цитирует "Медуза"

"Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", – сказал Кузьмин журналистам.

При этом он заверил, что после ухода из совета Россия якобы не будет отступать от международных обязательств в правозащитной сфере. Как это выглядит на самом деле, показали действия российской армии в Буче, Гостомеле, Мариуполе и других украинских городах и селах, а также реакция на это власти РФ.

Напомним, Россия, которой угрожало исключение из Совета Европы из-за войны с Украиной, решила сама покинуть организацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля в ООН приняли решение о выдворении России из Совета по правам человека. Соответствующую резолюцию поддержали 93 страны.