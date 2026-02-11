'Россия пытается создать гуманитарную катастрофу': в Европарламенте призвали передавать Украине больше средств ПВО. Видео

Страна-агрессор Россия в последнее время массово атакует украинские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры из-за того, что не в состоянии победить на поле боя, и хочет таким образом сломить сопротивление и силу духа украинцев. Настоящая цель российских захватчиков – "создать в Украине гуманитарную катастрофу". Поэтому сейчас обязанность Европы – поддержать украинцев, и не только гуманитарной помощью, но и оружием.

Видео дня

В первую очередь ЕС должен усилить способности противовоздушной обороны Украины. Также необходимо без промедления ввести против России новый, 20-ый пакет санкций. Об этом шла речь на последних дебатах в Европарламенте.

Зима как оружие

Мир видит и понимает, что разрушение энергетической структуры Украины – это не случайные или сопутствующие последствия военных действий. Это систематические преднамеренные удары, направленные на то, чтобы "погрузить гражданское население в темноту и холод", в частности, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

"России не удается победить на поле боя, поэтому она использует зиму как оружие. Она намеренно пытается создать гуманитарную катастрофу. Системы водоснабжения, больницы, сети отопления, жилые дома – все это является мишенями. Жестокость просчитана, а цель проста: сломать устойчивость украинского народа", – объяснила она.

Однако жесткие преступления против украинцев должны иметь последствия, и Европа усилит давление на Россию новыми санкциями, пообещала еврокомиссар. Но сейчас украинцам нужна другая помощь.

"Мы также должны защитить украинское небо сейчас. Это означает срочные поставки большего количества систем противовоздушной обороны и ракет. Мы призываем государства-члены действовать без промедления. используя национальные запасы, если это возможно", – отметила Марта Кос.

Беспрецедентная поддержка

Еврочиновница сообщила, что ЕС "мобилизовал беспрецедентную поддержку для стабилизации, восстановления и интеграции энергетической системы Украины, и продолжает делать это ежедневно". По ее словам, начиная с февраля 2022 года, ЕС предоставил Украине 1,3 млрд евро гуманитарной помощи.

"Поддержка продолжится и в 2026 году, с начальным выделением 153 миллионов евро - 145 миллионов евро для Украины и 8 миллионов евро для Молдовы", – уточнила еврокомиссар.

Холодомор в Украине

Во время дебатов в Европарламенте немецкий депутат Дамиан Безелагер использовал и объяснил коллегам"мрачное слово "холодомор".

"Его прямой перевод – смерть из-за холода. Это военное преступление, о котором вы должны узнать из учебников истории, но не в Европе 2026 года, где, к сожалению, это реальность, вызванная путинскими бомбами", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за постоянных российских обстрелов и их последствий для энергетической сферы в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Это означает, что обстановку в регионе признали угрожающей жизни или здоровью значительного количества людей в регионе.

Такая же ситуация с середины января наблюдается в Киевской области и столице. В Киеве и сейчас не восстановлено тепло- и электроснабжение в полном объеме (по состоянию на 10 февраля без теплоснабжения остаются более 1400 жилых домов). Более того – в жилье киевлян электричество подают лишь на несколько часов в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!