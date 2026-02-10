Круглосуточные графики на 10 февраля: отключения света действуют по всей Украине
По всей Украине 10 февраля в течение всех суток будут действовать почасовые отключения электричества. Причина – сложная ситуация в энергетике из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. При этом, отмечают сами энергетики, время и объем отключений могут меняться в течение суток – ведь общая ситуация нестабильная.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: для промышленности будут применяться графики ограничения мощности.
"10 февраля в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно", – говорится в сообщении.
Как отключают свет по регионам
Киев
В Киеве будут действовать индивидуальные графики отключений, сообщили в "ДТЭК Киевские электросети". Они доступны на сайте и чат-боте компании, а также в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Сумская область
"10 февраля будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго". Одновременно продолжают действовать графики аварийных отключений, не имеющих временных рамок начала и конца обесточивания", – сообщили в Сумыоблэнерго.
Волынская область
В Волынской области будут действовать почасовые графики. При этом, подчеркивают в Волыньобэнерго, время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут – из-за технологического процесса переключения очередей.
Одесская область
В этом регионе ситуация сложная. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в ночь на 10 февраля враг нанес очередной циничный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины.
"На юге региона зафиксировано повреждение объекта энергетики, возник пожар. Также повреждено административное здание... Из-за удара частично обесточены населенные пункты в трех громадах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов", – говорится в сообщении.
В свою очередь, в ДТЭК Одесские электросети проинформировали, что в части Измаильского района исчез свет из-за локальной аварии в сети. А в Одессе, части Одесского района и отдельных районных центрах области действуют экстренные отключения.
В целом же, отмечают в "Укрэнерго," ситуация в энергосистеме может измениться. А потому время и объем применения отключений по своему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго:
