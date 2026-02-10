Займы под 0% годовых для приобретения генераторов: Кличко анонсировал важное решение Киевсовета

В Киеве по состоянию на вторник, 10 февраля, без теплоснабжения остаются более 1400 жилых домов. Чтобы поддержать жителей города Киевсовет должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Коммунальщики круглосуточно работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

"В столице сегодня почти 1400 жилых домов без теплоснабжения. Более 1100 многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые невозможно подать тепло из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ. И еще более 200 домов – в разных районах, где произошли аварийные повреждения, которые устраняют коммунальщики и энергетики", – рассказал Кличко.

По словам мэра, чтобы поддержать жителей столицы в этой кризисной ситуации Киевсовет на заседании во вторник, 10 февраля, должен принять решение о предоставлении займа для приобретения генераторов на период действия военного положения. А также в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Кличко уточнил, что большинство многоэтажек Киева не имеют достаточных ресурсов для оперативной закупки автономных источников питания. Поэтому речь идет о введении упрощенного и оперативного механизма финансовой поддержки совладельцев многоквартирных домов.

"А именно – предоставление целевых беспроцентных займов на приобретение генераторов за счет средств КП "Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева". Эти займы – исключительно на генераторы. Получить их смогут ОСМД, ЖСК, кооперативные дома, совладельцы домов, где не созданы ОСМД и ЖСК. Займ будут предоставлять под 0% годовых сроком до одного года", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты еще продолжают оценивать необходимый объем работ, степень повреждения оснащения и систем Дарницкой ТЭЦ Киева. Объект инфраструктуры был поврежден в результате российской комбинированной атаки.

