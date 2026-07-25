"Россия платит американским инфлюенсерам": Лора Лумер признала, что находилась под влиянием российской пропаганды

Американская блогерша Лора Лумер признала, что ранее, как и многие другие американцы, находилась под влиянием российской пропаганды. У нее нет доказательств того, что Россия платит американским инфлюенсерам, но и нет сомнений в том, что это действительно так. Лора Лумер предложила украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить ей такие доказательства для максимально широкого освещения проблемы российского влияния в мире.

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Об этом Лора Лумер рассказала во время интервью с Владимиром Зеленским. Она отметила, что и другие "американцы должны признать, что их обманывала российская пропаганда".

Что сказала Лумер

"Сейчас мы видим, что одна из форм российской пропаганды — идея о том, что Россия якобы является "покровительницей христианства". У нас большая проблема с российской дезинформацией. Я лично верю, что Россия платит американским инфлюенсерам. Если у вас когда-нибудь появятся доказательства этого, передайте их в Минюст и ФБР, а также лично мне для обнародования. Я считаю, что еще больше американцев должно признать, что их обманывала российская пропаганда", – сказала она.

По ее словам, блогерша приехала в Киев и берет интервью у украинского лидера с единственной целью – "открыть людям глаза на то, что это вовсе не страна нацистов".

"Возможно, россияне подкупают инфлюенсеров, которые продвигают коммунизм, антиамериканские настроения и ложно обвиняют Трампа в педофилии. Это то, чем занимаются российские СМИ", – добавила американка.

Сейчас Лора Лумер утверждение, что "Украина полна нацистов" , называет одной из самых больших теорий заговора, в которую она верила.

"Я была шокирована, когда приехала в Украину, встретилась с главным раввином Асманом, с другими должностными лицами, и они рассказали мне, что у вас есть закон об антисемитизме. Я считаю, что вам стоит лучше доносить до международного сообщества, что в Украине иметь нацистскую символику вообще-то незаконно", – рассказала блогерша.

Что предшествовало

Лора Лумер прибыла в Киев 20 июля. А уже 24 числа американка обнародовала свою беседу с украинским лидером.

Американская журналистка и MAGA-инфлюенсерша Лора Лумер сейчас в центре внимания украинцев из-за неожиданной смены риторики. Ранее блогерша, называющая себя "контролером лояльности" к президенту США Дональду Трампу, неоднократно выступала с критикой в адрес Украины, но теперь кардинально изменила позицию.

Что интересно: причиной стало сравнение поздравлений с Днем независимости США от Украины и России.

Однако, в то время как украинская аудитория недавно активно заговорила о Лумер, у многих американцев она уже давно ассоциируется с рядом громких скандалов. Так, инфлюенсерша известна своей антимусульманской позицией, распространением конспирологических теорий и активной критикой политиков, которые хоть как-то выступают против решений Трампа.

Кто такая эта блогерша на самом деле, читайте в материале OBOZ.UA.

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