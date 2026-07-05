Американская независимая журналистка и активистка Лора Лумер заявила, что в войне России против Украины онавыступает на стороне Киева. Причиной такого решения стало то, что она проанализировала поздравления Киева и Москвы с недавним Днём Независимости США.

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Об этом она написала в Twitter. В подтверждение своих слов она репостнула поздравительный пост президента Украины Владимира Зеленского.

"Очень хорошее сообщение от президента Украины Зеленского от 4 июля 2026 года. Видимо, я пропустила поздравительное сообщение от России. А то потому, что Россия слишком занята работой над уничтожением американского превосходства, а их чиновники потратили 250 долларов в Иране, оплакивая Хаменеи. Теперь я официально за Украину!", – написала Лумер, проиллюстрировав пост снимком "Родины-матери" в Киеве в цветах американского флага.

Что предшествовало

Отметим, что в субботу, 4 июля, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава нашего государства поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

Они обсудили и текущую ситуацию на фронте, и вопросы дипломатии. Зеленский подчеркнул: существует реальная перспектива завершить эту войну, и "решимость Америки будет иметь решающее значение". Лидеры стран договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Вечером 4 июля монумент "Родина-мать" подсветили цветами флага США в честь 250-летия независимости Америки.

"Сегодня в мире нет более значимого места для празднования свободы, чем Киев. Подсвечивая флаг США на историческом украинском памятнике "Родина-мать", мы вместе отмечаем независимость. Этот памятник является символом мужества, стойкости и несокрушимой защиты свободных людей", – заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер – американская ультраправая независимая журналистка и активистка, известная, в частности, продвижением теории заговора, согласно которой теракты 11 сентября 2001 года были инсценированы внутренними "силами" США. Она является активной сторонницей антимусульманской риторики, чаще всего называя мусульман "дикарями", является одной из самых ярых сторонниц президента США Дональда Трампа и даже принимала участие в его последней президентской кампании.

В апреле прошлого года американский телеканал CNN сообщил, что во время визита в Белый дом Лумер якобы возмутилась тем, что даже после проверки в Совет национальной безопасности США попали представители внешнеполитических взглядов, которые входили в администрацию экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Как сообщал OBOZ.UA, Лумер уличила экс-главу Национальной разведки США Тулси Габбард в том, что та представила документы российского ГРУ о так называемых "биолабораториях в Украине" как результат деятельности разведки США. В самих документах зафиксирован ряд географических и орфографических ошибок. По мнению Лумер, фальсификацию документов осуществила не команда аналитиков разведывательного ведомства, а политическая команда Габбард.

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